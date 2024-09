Brasil pode receber jogo da NBA em 2025

O Brasil pode receber um jogo da NBA em 2025. Pelo menos é o que garante Arnon de Mello, vice-presidente da liga na América Latina. A última vez que o país sediou uma partida do melhor basquete do mundo (pré-temporada) foi em 2015. Na ocasião, o Orlando Magic venceu o Flamengo por 90 a 73, no Rio de Janeiro.

Em entrevista para o programa CNN Esportes S/A, o dirigente revelou que está tentando trazer um jogo da NBA para o Brasil em 2025. Segundo Arnon, as franquias da liga têm vontade de atuar no país. No entanto, faltam arenas multiuso para receber eventos desse porte. Hoje, a única opção é a Arena da Barra, na capital fluminense. Mas, a possibilidade da NBA voltar ao Brasil, no ano que vem, não foi descartada.

“Queremos voltar a jogar no Brasil. Só que, no Brasil, a gente precisa de uma arena em São Paulo. Eu faço esse apelo. Uma arena multiuso. Ou em São Paulo ou em Belo Horizonte. Mas, se for demorar, talvez a gente faça o jogo no Rio de Janeiro mesmo, que tem uma arena. A NBA precisa sempre dar a mesma experiência para o torcedor. Por isso, a gente precisa de uma arena que dê conforto. E, hoje, a gente só tem a Arena da Barra da Tijuca”.

“A gente espera ter outras arenas aqui no Brasil. Mas, enquanto não temos, vamos estudar para o Brasil fazer esse jogo. Ano que vem, inclusive, será o aniversário de dez anos da última partida. Então, já faz bastante tempo. Enfim, vamos tentar trazer esse jogo de volta para cá”, afirmou Arnon.

De acordo com o executivo, o Chicago Bulls ainda é o time da NBA de maior torcida e mercado consumidor no Brasil. Sobretudo por conta do legado de Michael Jordan. Dessa forma, a franquia de Illinois é sempre cotada para fazer jogos no país.

Além da Arena da Barra, o Brasil terá, em breve, outra arena multiuso em condições de sediar um jogo da NBA, mas não em 2025. O equipamento, que está sendo construído no complexo do novo Anhembi, em São Paulo, só vai ficar pronto daqui a dois anos. A Arena São Paulo terá capacidade para receber 20 mil pessoas.

O detalhe é que o Brasil já recebeu três jogos válidos pela pré-temporada da NBA. Todos os duelos do Global Games ocorreram na Arena da Barra. Em 2013, o Bulls bateu o Washington Wizards por 83 a 81.

Já no ano seguinte, o Cleveland Cavaliers superou o Miami Heat, na prorrogação, por 122 a 119. Na época, LeBron James havia retornado ao Cavs, após a conquista de dois títulos pelo time da Flórida. O astro, inclusive, recebeu vaias e aplausos no jogo do Rio de Janeiro. Portanto, cinco times da Conferência Leste (Bulls, Wizards, Cavs, Heat e Magic) tiveram a chance de jogar em solo brasileiro.

Mercado prioritário da NBA

Por fim, o Brasil é um dos mercados prioritários da NBA. Afinal, o país é o número um da América Latina na compra do League Pass. Aliás, desde que o escritório brasileiro foi inaugurado, em 2012, o país já recebeu vários eventos (NBA House, Global Games, Basketball Without Borders, NBA 3X, entre outros). Além disso, firmou parcerias e expandiu acordos de mídia para promover o esporte.

“O mercado brasileiro é um dos três mais importantes para a NBA no mundo. A gente está na mesma zona de horário. Aqui, a gente assiste ao jogo ao vivo. Na Europa, e em outros lugares do mundo, tem a questão do fuso. Gostamos do basquete, que faz parte da nossa cultura. Então, por essas razões, o Brasil é tão importante”, concluiu Arnon.

