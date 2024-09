Times da NBA esnobam armador, primeira escolha do Draft

Os primeiros times da NBA já se apresentaram, enquanto um armador, primeira escolha do Draft de 2017, segue sem vaga. Trata-se de Markelle Fultz, que ainda não tem equipe após o fim de seu contrato com o Orlando Magic. Havia a expectativa de ele estender o acordo, mas nada aconteceu.

Na última temporada, Fultz recebeu US$17 milhões. No entanto, para conseguir espaço para a próxima temporada, ele só teria chance de ganhar algo similar caso o Magic dispensasse algum atleta sob contrato regular. Não vai acontecer, pois o time da Flórida está pronto para 2024/25. Sua única alternativa e, mesmo assim, levando algo em torno de US$10 milhões, seria o Detroit Pistons.

O problema é que o Pistons já conta com dois armadores (Cade Cunningham e Marcus Sasser), enquanto Dannis Jenkins aparece como two-way. É fato que Detroit só possui 14 jogadores sob contrato, então poderia oferecer a Fultz uma vaga. Mas o ponto é: ele não é necessário ali. Isso porque Jaden Ivey, um ala-armador, muitas vezes assume a armação. Portanto, seria um “desperdício” de dinheiro em cima de um atleta que não vai entrar em quadra.

Simplesmente, não tem espaço para ele.

Mas outros times da NBA ainda poderiam contratar o armador, primeira escolha do Draft. A questão é que seu salário ficaria bem abaixo do último.

Algumas equipes ainda possuem o non-tax payer MLE. Ou seja, é uma exceção para times que estejam abaixo de pagar taxas. Neste caso, o Pistons só poderia oferecer US$7.9 milhões, assim como Charlotte Hornets, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs.

De novo, o grande problema passa pelo que as franquias contrataram e já tinham em seus elencos. Além disso, outros times correriam riscos de superarem os valores das taxas. Apenas o Pistons está abaixo do teto salarial para 2024/25.

Mas caso alguma equipe que não esteja pagando taxas e queira oferecer a exceção, Fultz poderia receber, no máximo, US$12.8 milhões. Seria perfeito, até por conta do atual cenário. As questões estão, claramente, no propósito dos times e na falta de confiança no atleta.

Hoje, Markelle Fultz tornou-se um jogador “esnobável”.

Isso acontece porque o armador, em sete temporadas na NBA, perdeu muitos jogos por lesões. E são várias.

A primeira delas aconteceu no ombro, o que mudou completamente a sua forma de arremessar. Para ter uma ideia, ele acertou 41.3% no único ano de basquete universitário. Mas Fultz jamais confirmou o que houve.

Como o que houve nunca teve uma explicação real, o Philadelphia 76ers o trocou para o Magic um ano e meio depois do Draft da NBA.

Acidente?

Ele sofreu um acidente de moto pouco antes de iniciar a carreira na NBA. Enquanto o jornalista Brandon Robinson, da rádio ESPN, garantia naquela época que teria sido a causa, seu agente rejeita as alegações.

Então, Fultz teve um diagnóstico, ainda como jogador do Sixers, de uma lesão muito rara em atletas da NBA. De acordo com o histórico de lesões da liga, apenas Ben Uzoh, que atuou por duas temporadas no início da última década, aparece com a contusão. Ela é comum em jogadores de beisebol, mais especificamente nos pitchers.

Desde que estreou na NBA, o armador acertou apenas 27.4% do perímetro (79 em 288).

Aos 26 anos, ele foi titular em 18 das 43 partidas na última temporada. Fez 7.8 pontos, 3.2 rebotes e 2.8 assistências, além de 1.0 roubo de bola. Mas a parte curiosa é que o jogador vinha de sua melhor campanha na liga, em 2022/23. Naquele ano, ele registrou 14.0 pontos, 5.7 assistências e 1.5 roubo. Foi, ainda, a única vez que ele superou a barreira dos 30% de três (31.0%).

De primeira escolha no Draft da NBA a ficar sem espaço nos times, o armador pode iniciar a temporada aguardando uma chance, eventualmente na G League.

