Em ascensão, Orlando Magic ainda pode se movimentar na offseason da NBA

Uma das surpresas da última temporada da NBA, o Orlando Magic ainda pode fazer mais uma movimentação nesta offseason. Prestes a entrar no último ano de contrato, Jalen Suggs é candidato a uma extensão prévia com a franquia. Nesta offseason, outros jogadores da classe de 2021 conseguiram seus lucrativos acordos, como Cade Cunningham, Scottie Barnes, Franz Wagner e Evan Mobley. Mas, ao contrário desses colegas de Draft, Suggs não vai receber uma extensão máxima ou perto disso.

No episódio mais recente do podcast The Lowe Post, o jornalista Zach Lowe e o analista Bobby Marks discutiram sobre os atletas que estão em busca de uma extensão de novato. No caso de Suggs, o Orlando Magic tem até o dia 21 de outubro, último dia da offseason da NBA, para fechar um acordo.

“Eu ficarei surpreso se a extensão de Suggs não for acertada até o dia 21. Acho que algo na faixa dos US$27-28 milhões anuais seja uma oferta justa para ele”, afirmou Marks.

Lowe, por sua vez, argumentou que o feedback positivo sobre como Suggs e o Magic estão se desenvolvendo pode ser um fator para finalizar a extensão. Hoje, é impossível imaginar o time de Orlando sem o armador. Na campanha passada, Suggs foi peça importante e ajudou a equipe a alcançar o quinto lugar do Leste. Em 75 jogos, ele obteve médias de 12,6 pontos, 3,1 rebotes e 2,7 assistências. Além disso, acertou quase 40% dos arremessos de três pontos.

Acima de tudo, Suggs é a alma do Magic. O jovem se tornou um defensor de elite na NBA e ainda evoluiu como arremessador. Ou seja, exerce o papel de 3-and-D com eficiência. Em 2023/24, o armador de 23 anos foi recompensado com a seleção para o segundo time ideal de defesa da liga.

Durante a Summer League deste ano, o presidente da franquia, Jeff Weltman, deixou clara a intenção do Magic em fechar o acordo com Suggs. Desse modo, a negociação deverá ter um final feliz para ambas as partes.

Por fim, o Magic espera dar o próximo passo em sua reconstrução. Por conta do sucesso em 2023/24, a franquia manteve a base do elenco, mas se reforçou com um veterano bicampeão da NBA. Assim, a equipe fechou um contrato de três temporadas com o ala-armador Kentavious Caldwell-Pope.

