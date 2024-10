Boston Celtics quebra recorde da NBA em jogo de pré-temporada

O Boston Celtics quebrou um recorde da franquia no primeiro jogo de pré-temporada da NBA. Contra o Denver Nuggets, a equipe registrou 61 tentativas de arremesso do perímetro, sendo 62% dos 98 chutes totais da partida. Desse modo, segundo o especialista Dick Like, o maior número de tentativas de três pontos da história do time, seja em pré-temporada, temporada regular ou playoffs.

O número ainda representou quase que o dobro dos 32 arremessos de três do Denver Nuggets no confronto. Apesar do volume, o Celtics acertou 32% das tentativas do perímetro. Ainda assim, foram 20 bolas convertidas pelo time do técnico Joe Mazzulla.

Ao todo, além disso, 13 jogadores do Celtics tentaram pelo menos um arremesso do perímetro. O líder foi Payton Pritchard, com seis acertos em 12 tentativas. Jayson Tatum, por sua vez, converteu três de sete bolas de longa distância. O alto volume dos jogadores se deu pelos 17 rebotes ofensivos da equipe, que conseguiu gerar muitas oportunidades ofensivas.

O recorde, já no primeiro jogo do Boston Celtics na pré-temporada da NBA, mostra que o estilo de jogo da equipe se mantém. Durante 2023/24, afinal, o time celta tentou 42.5 arremessos do perímetro por partida, sendo o maior número entre as 30 franquias. O aproveitamento foi de 38.9%. Além disso, 47.1% dos arremessos da equipe na última temporada foram de longa distância.

Parte disso passe pelo talento do elenco no perímetro. Além dos armadores e os craques Jayson Tatum e Jaylen Brown, os pivôs Al Horford e Kristaps Porzingis também costumam arriscar de longa distância. Além disso, sete jogadores do atual elenco acertaram mais do que 37% das tentativas de três pontos na temporada passada. Portanto, Mazzulla deve seguir contando com isso em 2024/25.

Com direito a recorde, portanto, o Celtics venceu o Nuggets por 107 a 103. O principal destaque foi o armador Payton Pritchard, que marcou 21 pontos pela equipe de Massachusetts. Do outro lado, o confronto contou com a estreia de Russell Westbrook, que produziu 12 pontos, oito assistências e quatro rebotes.

Em busca do bicampeonato, o Celtics abre a temporada 2024/25 contra o New York Knicks. No TD Garden, o duelo marca a inauguração do 18º banner de campeão da franquia na NBA. Então, é um dos jogos mais esperados do ano, uma vez que ambos os times são favoritos na Conferência Leste.

