Bobby Portis compara “campeões” Lakers e Bucks

A Copa NBA conheceu esta semana seu segundo campeão: o Milwaukee Bucks. Após o Los Angeles Lakers vencer no ano inaugural, o time de Wisconsin garantiu a segunda edição do torneio. Entretanto, o objetivo é não dar os mesmos passos da equipe da Califórnia, que sucumbiu após levar a taça. Bobby Portis, no entanto, disse que existem diferenças entre Lakers e Bucks.

“Nós não somos Hollywood”, afirmou Portis ao The Athletic. “Nós temos caras trabalhadores, altruístas, que se dedicam pelo bem da equipe. Não é sobre quantos pontos você marca. É sobre vencer, estar conectado. Nosso grupo é diferente do grupo deles. Somos simplesmente diferentes neste aspecto. Portanto, não dá para comparar as duas equipes, de jeito nenhum”, continuou.

De acordo com Portis, a vitória da Copa NBA não deve interromper o objetivo pelo título. O ala-pivô garantiu que as comemorações não tiraram o foco da franquia, que ocupa a quinta posição da Conferência Leste.

Publicidade

“A NBA colocou um grande torneio na nossa frente e nós vencemos essa parada. É simples assim. A gente definiu uma meta, trabalhou todo dia e ganhou uma medalha no pescoço. Então, agora, a gente volta ao trabalho, que é para isso que nos inscrevemos. Faz parte do trabalho”, acrescentou.

Leia mais!

Para provar o que Bobby Portis disse, o Bucks de cara fez algo diferente do Lakers. Na sala de comemoração, por exemplo, haviam diversos espumantes. Entretanto, a caixa ficou intocada após a vitória da franquia diante do Oklahoma City Thunder.

Publicidade

A cena surpreendeu. Afinal, é como se não houvesse qualquer celebração após a conquista. Diferente do Lakers de 2023, que comemorou como se fosse um título da NBA. No entanto, após a conquista do torneio de intertemporada, as coisas desandaram. O time, então treinado por Darvin Ham, perdeu dez de 13 jogos após a conquista e saiu da briga pelos playoffs.

Campeão por Bucks e Lakers, Prince confirmou a mudança de postura. “Ah, nós definitivamente celebramos com champanhe no ano passado”.

A franquia de Wisconsin, portanto, adotou uma superstição para seguir empenhada na temporada. No momento, inclusive, o time vem de uma sequência de 13 vitórias em 16 partidas, após um início onde chegou a ocupar a última posição do Leste.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA