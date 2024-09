Boban Marjanovic deixa NBA e assina com gigante da Turquia

Após nove temporadas na NBA, Boban Marjanovic deixou os EUA rumo a Turquia. De acordo com seu agente, Misko Raznatovic, o pivô de 36 anos assinou com o Fenerbahce Beko Istanbul. Os detalhes do acordo ainda não foram oficialmente revelados, mas rumores indicam que o contrato seja de um ano. Além disso, teria uma cláusula de saída.

O acordo de Marjanovic com o gigante turco representa sua volta à EuroLeague após dez anos. A última vez que ele jogou a competição foi em 2014/15, quando vestiu a camisa do Estrela Vermelha. Naquela campanha, aliás, o pivô acumulou médias de 16.6 pontos, 10.7 rebotes e uma assistências em 24 partidas. Desse modo, foi eleito MVP do torneio.

Na Turquia, o sérvio chega para fazer parte rotação do Fenerbahce. Com 2,24 metros, ele deve ser fundamental nos confrontos contra os gigantes Edy Tavares e Moustapha Fall, por exemplo. O time, além disso, conta com outras opções para pivô, como Khem Birch, Sertac Sanli e Nicolo Mell.

Por outro lado, a ida a Turquia encerra uma participação marcante de Boban Marjanovic pela NBA. Conhecido por seu carisma, o sérvio acumulou fãs por onde passou e garantiu momentos marcantes com vários craques da liga, especialmente Luka Doncic, além da amizade com Tobias Harris.

Ao longo de nove temporadas nos EUA, ele jogou por San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks e Houston Rockets. Na equipe texana, passou as últimas duas temporadas, com médias de 3.2 pontos e 2.3 rebotes.

Em sua carreira, ele acumula médias de 5.5 pontos, 3.6 rebotes e 0.3 toco em 331 jogos. Mas por 36 minutos, pulam para 22.9 pontos, 14.8 rebotes e 1.0 bloqueio.

Interesse do Lakers

Marjanovic, aliás, por pouco não prolongou seu período na NBA. No último mês, afinal, rumores indicavam que o Los Angeles Lakers teria interesse na contratação do sérvio. De acordo com Michael Dunlop, do Heavy Sports, a necessidade de um pivô para cobrir uma curta minutagem tornou o veterano um dos alvos.

“Boban pode ajudar em quadra em curtos períodos de tempo. Ele tem 36 anos e nunca jogou mais do que 681 minutos em uma temporada. E não jogou mais de 271 nos últimos quatro anos. Portanto, ele não entraria muitas vezes em quadra, somente em situações específicas, como uma peça de xadrez para o novo técnico JJ Redick usar a seu critério”, informou o jornalista, na época.

O jornalista ainda afirmou que a experiência de Marjanovic poderia ser aproveitada pelo Lakers. Em sua carreira na NBA, o veterano acumula passagens por seis franquias da NBA. Portanto, poderia levar a experiência necessária para um time em reconstrução na liga.

“Fora de quadra, Boban é um ótimo cara de grupo, uma ótima influência no vestiário. Você já ouviu alguém falar mal dele? Absolutamente não. Pense nos seus colegas de trabalho por um minuto. Ele era o mais focado, que trabalhava de forma mais eficiente e apresentou os melhores resultados quando esteve ao redor de boas pessoas. Claro que ele esteve feliz, é da naturza humana. Boban é certamente uma das pessoas mais afáveis que faz todos ao seu redor sorrirem”, completou o repórter.

O acordo, no entanto, não avançou e Marjanovic preferiu assinar com o clube turco.

