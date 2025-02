Ben Simmons revela o que sentiu ao assinar contrato com Clippers

Ben Simmons assinou contrato com o Los Angeles Clippers, na última segunda-feira (10), após ser dispensado pelo Brooklyn Nets. Então, em sua primeira entrevista coletiva pelo novo time, revelou o sentimento de deixar a franquia de Nova York após três anos e a expectativa de atuar com o técnico Tyronn Lue.

“Acho que, ao falar com Ty Lue, todos foram muito transparentes. Eles sabem do que sou capaz e o que esperam de mim”, disse Simmons. “Acho que fica mais fácil quando as equipes são claras e entendem quem você é, do que precisa, como podem ajudar e como posso ajudá-los. Então, para mim, me sinto confortável”.

Além disso, Simmons ainda enfatizou que se sentia valorizado também pelo Philadelphia 76ers, equipe onde viveu seu auge mas saiu após problemas de vestiário com Joel Embiid.

Ben Simmons foi a primeira escolha do Draft de 2016, pelo Sixers, mas não jogou naquela temporada. Sua estreia, então, veio em 2017/18, quando foi eleito novato do ano. Em 2019, 2020 e 2021, ainda foi All-Star e um dos candidatos ao prêmio de Melhor Defensor. Nesses três anos, suas médias foram de 16 pontos, oito rebotes e 7.6 assistências por jogo. Somando isso à característica defensiva, Simmons era visto como um dos melhores jovens da liga.

No entanto, algo sempre faltou: o arremesso. Tanto de três pontos, que tem 13.9% de aproveitamento na carreira, quanto da linha do lance livre, com 59.1%. O jogador não desenvolveu esse aspecto em seu jogo. Assim, em partidas decisivas, Simmons era deixado livre pelas defesas adversárias. Isso aconteceu em mais de uma série de playoffs contra o Boston Celtics, por exemplo.

Ida para o Nets

Em 2021, após o Sixers perder para o Atlanta Hawks nos playoffs com Simmons jogando mal, o jogador se recusou a entrar em quadra pela equipe. Segundo relatos da época, saiu até dos grupos de mensagens da franquia e forçou um pedido de troca. Dessa forma, o time da Philadelphia aproveitou a oportunidade para negociar com James Harden, que havia pedido troca no Brooklyn Nets.

No Brooklyn, as coisas não melhoraram para o australiano. Isso porque ele ficou de fora em sua primeira temporada por conta de problemas nas costas. Depois disso, só jogou 90 partidas em três anos e tem médias de 6.5 pontos, 6.3 rebotes e 6.2 assistências por partida.

Agora de contrato assinado Clippers, Ben Simmons terá a companhia de Kawhi Leonard e James Harden. A equipe ocupa a sexta colocação na Conferência Oeste. Assim, a situação na tabela está se complicando, com a franquia no meio da briga pela vaga direta aos playoffs. Então, Simmons pode chegar em boa hora para provar seu valor.

