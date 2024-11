Bam Adebayo: “Tyler Herro merece ser especulado no All-Star Game”

Quem é o melhor jogador do elenco do Miami Heat? A maior parte dos fãs, certamente, vão dizer que é Jimmy Butler. Mas, nesse início de temporada, Bam Adebayo crê que a única resposta possível é Tyler Herro. O ala-armador foi o cestinha do time em seis dos últimos sete jogos. Por isso, o pivô está ansioso para ver o colega receber o devido crédito quando iniciar a votação do Jogo das Estrelas.

“Tyler, antes de tudo, faz uma temporada espetacular. Merece estar entre os especulados para o All-Star Game. Estamos chamando a atenção para o seu nome há uns três ou quatro anos, mas essa é a sua melhor campanha. Ele está saudável e jogando no seu ritmo. Tomando boas decisões e, assim, fazendo jogadas para todos aqui. Merece essa atenção”, cobrou o especialista defensivo.

De fato, Herro é a melhor notícia de um início de temporada pouco empolgante do Heat. O atleta de 24 anos lidera a equipe em pontuação (24,9) e assistências (5,3). Aliás, são as maiores marcas de sua carreira nos quesitos. Converte, além disso, quase 51% dos seus arremessos de quadra e 48% dos tiros de longa distância. O jovem vê a excelente fase sem surpresa, pois é o reflexo natural de seu trabalho e mentalidade.

“Eu só penso em melhorar a cada dia e, com isso, tentar trazer o maior impacto que puder nos jogos. Sinto que o time precisa que assuma um papel grande no momento e quero estar à altura do desafio. Foi o que aconteceu hoje, pois precisavam de mim. Eu vou aprender coisas durante a temporada, como sempre, mas sinto que estou em uma boa fase”, avaliou o ala-armador.

Engatilhado

Bam Adebayo viu a atuação mais simbólica do grande momento que vive Tyler Herro na última partida do Heat. A equipe perdeu na prorrogação para o Detroit Pistons, mas não por falta de esforço do colega. Ele manteve um time apático vivo no duelo com uma das suas melhores noites como profissional. Foram 40 pontos, incluindo dez cestas de longa distância, cinco rebotes e oito assistências com só um turnover.

“Os arremessos que Tyler converteu hoje, para começar, não eram nada fáceis. Eu acho que a sua mecânica ficou bem mais rápida nos últimos tempos. E isso é necessário para o nosso time. Demais. Se não fosse pelas suas cestas, por exemplo, a gente nem teria chegado nessa última posse com chance de vencer. É simples assim”, elogiou o técnico Erik Spoelstra.

Assim como Herro, Spoelstra não se surpreende com o desempenho do seu comandado. Ele só está recebendo cada vez mais espaço para fazer o que sempre fez. “Tyler, desde o início da carreira, é um arremessador com a capacidade de colocar fogo nas partidas. E, aliás, provou isso nos instantes de maior pressão. Então, quanto mais rápido arremessar, mais difícil vai ser contê-lo”, projetou o treinador.

Titular

O grande começo de temporada de Herro serve, em particular, para encerrar a polêmica sobre a sua titularidade. Vários analistas defendiam que o ala-armador deveria voltar a ser reserva, mesmo como uma das referências do time. Foi um papel em que encaixou-se muito bem, a ponto de ser eleito melhor sexto jogador da liga em 2022. Mas o atleta deixa claro, em palavras e dentro de quadra, que isso é passado.

“Eu acho que devo ser titular. Aliás, nem deveria existir mais discussão sobre isso. É só uma narrativa que criaram em torno do meu nome. Adoraria sair do banco de reservas se fosse necessário, mas sou um titular nessa liga. Afinal, começar partidas no quinteto inicial não anula nenhuma das minhas qualidades. E, certamente, não muda o fato de que sou um ótimo companheiro de elenco”, cravou o cestinha de Miami.

