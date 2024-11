Analista indica interesse do Miami Heat em três astros da NBA

O começo de campanha do Miami Heat não é bom em 2024/25, enquanto a franquia está de olho em astros que podem chegar ao mercado da NBA. A equipe não tem tido muito sucesso em empreitadas como essas nos últimos anos, mas volta seu olhar novamente para isso em um momento de crise. A ideia seria unir um outro craque a Jimmy Butler e Bam Adebayo?

A informação é do insider Brett Siegel, do portal Clutch Points. De acordo com ele, três nomes estão sendo observados mais de perto pela franquia: Giannis Antetokounmpo, De’Aaron Fox e Anthony Edwards.

“Ir atrás dos melhores é algo que Miami sempre fez nos últimos anos, seja sendo bem sucedido ou não. Então, não é surpresa para ninguém que alguns nomes como Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards ou De’Aaron Fox estejam na mira da franquia. É improvável que algum desses nomes seja negociado em 2024/25, mas existem dúvidas nas situações futuras de todos eles”, afirmou Siegel.

Publicidade

Após o comentário, o jornalista explicou como o Miami Heat pode ser um destino atrativo para esses astros da NBA, se Milwaukee Bucks, Sacramento Kings ou Minnesota Timberwolves, falharem até a próxima campanha.

“Após a troca de Karl-Anthony Towns, muita coisa pode dar errado em Minnesota. Se isso acontecer, Anthony Edwards pode ficar disponível? Acho que o mesmo pode se dizer da situação de Giannis com o Bucks errático dos últimos anos. Por fim, Fox recusou uma extensão de contrato com Sacramento. Mais um ano difícil e ele pode estar no mercado”, concluiu o insider.

Publicidade

Leia mais sobre o Heat!

De fato, alguns desses nomes tem passado por alguns rumores. Em meio a um começo terrível de campanha, o futuro de Antetokounmpo tem estado em pauta. Vários rumores já saíram sobre uma possível saída se Milwaukee não se recuperar. Mas apesar disso, não houve uma indicação clara ou uma fonte mais confiável que cravasse que a chance disso acontecer é real.

Fox, como dito por Siegel, de fato não estendeu seu contrato com o Kings. De acordo com o próprio armador, ele ainda não tem garantias de que Sacramento é um contender. Por fim, apesar da troca de Towns ter sido uma grande surpresa, não existem muitos rumores sérios sobre alguma situação envolvendo Edwards.

Publicidade

De qualquer forma, a franquia da Flórida está atenta. A equipe tem procurado um astro desde que obteve Jimmy Butler na agência livre de 2019. Mas de lá pra cá, muitos fracassos nesse sentido. Isso inclui nomes como Damian Lillard, Kevin Durant, Donovan Mitchell e Bradley Beal.

Com a derrota para o Denver Nuggets na última sexta-feira (8), Miami agora tem três vitórias em oito jogos em 2024/25. O time está na décima posição do Leste, no limite da zona de play-in. Além disso, Jimmy Butler deixou a partida com uma torção no tornozelo. São muitos problemas no Heat por enquanto.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA