Após Dwyane Wade, Heat planeja estátua para outro jogador

O Miami Heat planeja homenagear um outro jogador com uma estátua após construir a de Dwyane Wade. A franquia da Flórida revelou a obra dedica ao ex-camisa 3 no último fim de semana. Agora, de acordo com o 5 Reasons Sports, o presidente Pat Riley estuda homenagear o ídolo Udonis Haslem um dia.

Haslem não é um dos nomes mais famosos da história do Heat. A franquia, afinal, já foi casa de LeBron James, Chris Bosh e Shaquille O’Neal. Porém, ele certamente é um dos ídolos com maior carinho da torcida no Kaseya Center. Isso porque, passou toda a sua carreira na equipe da Flórida.

O ala-pivô se juntou ao Heat em 2002/03 como jogador não-draftado. Entretanto, ele só estreou de fato na temporada seguinte. Logo de cara, ele se tornou um dos nomes favoritos da torcida, principalmente por seu amor à franquia. Além disso, ele foi também peça importante nos três títulos da NBA na história de Miami.

Antes de se aposentar em 2022/23, ele assumiu um papel de ‘assistente técnico’, sendo um líder para jovens jogadores, como Tyler Herro e Nikola Jovic.

Por todo a vida dedicada ao Heat, portanto, os torcedores certamente gostariam de uma estátua em sua homenagem.

Homenagem a Wade

Haslem, desse modo, seria o segundo jogador a receber a honraria na história do Miami Heat, uma vez que o primeiro foi o ídolo máximo, Dwyane Wade. O lendário ala-armador recebeu a homenagem no dia 27 de outubro, com a estátua posta do lado de fora do Kaseya Center. A cerimônia aconteceu cerca de oito meses após o presidente do Heat, Pat Riley, anunciar planos para consolidar o legado do jogador com a franquia.

Vale lembrar que Wade é o maior pontuador da história do time de Miami. Além disso, ele e Haslem são os únicos jogadores que estiveram nos três títulos do Heat na NBA.

A homenagem, no entanto, chamou a atenção por um motivo: a falta de semelhança com Wade. Até o próprio ídolo chegou a brincar com a situação: “Quem é esse cara?”. Apesar disso, ele falou sobre receber a honra do Heat e marcar ainda mais a história da franquia como primeiro jogador com uma estátua.

“Isso é loucura. Mas eu queria sentir isso. A vida passa tão rápido e é muito raro que consigamos sentir as coisas, porque estamos sempre pensando no próximo passo. Eu não joguei para isso. Só queria mudar a vida da minha família. Então, sou um dos homens mais sortudos do mundo”, comentou o tricampeão.

