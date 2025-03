Bam Adebayo detalha conversa com Cade Cunningham

Bam Adebayo era o marcador de Cade Cunningham no arremesso que definiu o duelo entre Miami Heat e Detroit Pistons. No Kaseya Center, na noite da quarta-feira (19), o armador acertou o arremesso decisivo de três pontos e garantiu a vitória fora de casa por 116 a 113. O pivô, enquanto isso, pouco pode fazer para impedir a cesta que entrou com a ajuda da tabela.

Na coletiva após o jogo, então, Adebayo elogiou Cunningham. De acordo com o astro do Heat, a jovem estrela do Pistons já havia o prometido um game-winner.

“Se eu chegasse um pouco mais perto, teria cometido falta nele. É preciso tirar o chapéu para uma jogada dessas. É óbvio que eu e Cade tivemos uma conversa antes e ele disse que me devia um game-winner. Então, aí está ele”, revelou Bam Adebayo.

A cesta de Cade Cunningham afundou ainda mais o Heat na tabela do Leste. Antes cotado para os playoffs, o time da Flórida caiu para a décima posição após uma sequência de nove derrotas. A franquia, ainda assim, deve ir para o play-in, graças a uma vantagem de cinco jogos em relação ao 11º colocado.

“Cade Cunningham acertou um arremesso difícil usando a tabela”, disse Tyler Herro. “Foi uma ótima defesa do Bam. Então, é preciso dar o crédito à cesta. Infelizmente, é mais uma derrota, mas precisamos aceitar, aprender com isso e seguir para o próximo jogo”.

O destaque do arremesso de Cade Cunningham, em meio à defesa de Bam Adebayo, foi o toque na tabela. Graças ao desvio, afinal, ele conseguiu confirmar a bola do jogo. O armador, no entanto, revelou que contava com essa ajuda.

“Talvez, eu tenha sussurrado (para bater na tabela). Acho que ninguém ouviu, mas…”, revelou o astro.

O lance ainda coroou mais uma grande atuação de Cade Cunningham pelo Pistons. Ele terminou o jogo com 25 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Portanto, mais um triplo-duplo na temporada. O craque de Detroit, aliás, tem médias de 25.6 pontos por duelo, além de 9.3 assistências e nove partidas com triplos-duplos.

Por fim, confiança no desempenho do armador foi fundamental para que ele recebesse a bola no último lance. Após a partida, o técnico dos Pistons, JB Bickerstaff, detalhou a jogada decisiva.

“Coloquem a bola nas mãos dele e saiam do caminho. Tentamos garantir que Cade tivesse a posse. Ocupamos os defensores ao redor dele e sabíamos que ele conseguiria criar seu próprio arremesso. Ele tem tamanho, tem habilidade e sabe que pode definir a jogada. Dissemos para ele ganhar o jogo. Ele foi lá e fez”, comentou o técnico.

