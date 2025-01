Bam Adebayo comenta envolvimento em polêmica de Jimmy Butler

Jimmy Butler e Bam Adebayo foram os líderes do Miami Heat na chegada a duas finais da NBA nos últimos anos. Mas, agora, o pivô acompanha o possível fim dessa parceria de uma forma bem diferente do que gostaria. “Acompanha” é a definição porque a sua interferência na questão tem sido mínima. Isso não deve mudar, pois ele não quer se envolver na polêmica entre o ala-armador e a franquia.

“Eu entendo que isso é um problema de Jimmy, então vou ‘deixar quieto’ e não planejo me envolver. Ele é um dos meus grandes amigos aqui dentro. Mas, no momento, só tento lhe dar espaço e permitir que administre essa situação. O meu trabalho, enquanto isso, é dentro de quadra. No fim das contas, não quero ter envolvimento nisso tudo”, revelou o defensor, em entrevista ao site AndScape.

O impasse levou Butler a ser suspenso pelo Heat e, como resultado, Adebayo assumiu uma maior liderança no elenco. Foram seis jogos desde então, em que a equipe teve três vitórias. Assim, o time da Flórida se mantém bem perto da zona de classificação direta para os playoffs. O pivô crê que faz o melhor para o grupo ao ignorar os problemas do colega e focar dentro de quadra.

“Nós estamos preocupados em conquistar vitórias porque não podemos controlar o que acontece com Jimmy. Não sabemos como essa história vai acabar, mas alguém precisa entrar em quadra para jogar. A melhor forma de manter a cabeça longe dos problemas é focar dentro das quatro linhas. Ou seja, entrar lá e ganhar”, cravou o três vezes all-star.

Juventude

Bam Adebayo sabe que um impasse como o que acontece entre Jimmy Butler e o Heat pode até comprometer uma temporada. O seu trabalho, então, passou a ser tentar “blindar” o elenco dos comentários externos. A sua postura focada, de certa forma, reflete o que Miami precisa. Ele assumiu um compromisso, em particular, com os atletas menos experientes da equipe.

“Nós não podemos ‘largar’ essa temporada por causa dos jovens jogadores. Penso neles porque são garotos que estão em busca de um espaço. Eles querem virar alguém nessa liga e, por isso, não podemos deixar que tudo o que está ocorrendo seja uma distração. Além disso, todos precisam de alguém em quem possam se espelhar. Eles precisam de uma voz que os guie nas dificuldades”, apontou o veterano.

Adebayo se vê como a pessoa certa para liderar o Heat nesse momento porque, antes de tudo, acredita no time. “É fácil ver jogadores que perdem a direção. Então, eu quero garantir que todos estejam entrosados e envolvidos no jogo. Precisamos de alguém que seja uma força e convença todos de que ainda podemos vencer. Posso ser essa pessoa, pois creio que temos o bastante”, finalizou.

Liderança

Querer é uma coisa, mas conseguir é outra. Afinal, Adebayo está sendo um líder capaz de manter a cabeça do Heat no lugar? A resposta, a princípio, é positiva. O técnico Erik Spoelstra, por exemplo, definiu o pivô como a “rocha” do elenco em um momento tão difícil. Tyler Herro concorda com o treinador e viu o colega assumir um papel de influência ainda maior desde a suspensão de Butler.

“Na ausência de Jimmy, Bam vem mostrando um grande senso de liderança. Ele cresceu nesse sentido nas últimas semanas. Ele é a nossa referência em quadra nos dois lados da quadra, como a âncora da nossa defesa e reforçando os nossos princípios ofensivos. Todos dependemos que ele siga como esse líder e voz nesse vestiário para competirmos”, elogiou o ala-armador.

