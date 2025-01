Em meio a crise, Erik Spoelstra vê Bam Adebayo como “rocha do Heat”

Entre muitos problemas, a falta de eficiência no arremesso de Bam Adebayo no Miami Heat não parece incomodar o técnico Erik Spoelstra. Afinal, em meio a várias mudanças de quinteto titular, rotação e aos boatos incessantes com a novela Jimmy Butler, o pivô tem sido um grande líder para a franquia.

O Heat inclusive voltou a estar em uma boa sequência de vitórias após os triunfos sobre Utah Jazz e Golden State Warriors. Após o triunfo em Salt Lake City, o técnico elogiou seu especialista defensivo, e garantiu que o aproveitamento do camisa 13 não é um grande problema.

“Sinceramente, não estou muito estressado com isso. Sério, ele tem sido uma rocha para a nossa equipe nesse meio tempo em que tentamos tantas coisas diferentes. Ele tem a mesma abordagem e o mesmo trabalho duro todos os dias. É difícil fazer isso quando você não está acertando chutes. Mas ele segue nos ajudando, fazendo todas as outras coisas em quadra. A confiança que ele nos transmite na defesa, é para poucos”, exaltou o técnico.

Publicidade

De fato, o pivô tem tido uma campanha lenta em termos de pontuação. Ele tem apenas 16.2 pontos de média, com 45.6% nos chutes gerais e 28.3% nas bolas de três. Pior aproveitamento de arremessos da carreira e média mais baixa de pontos desde 2019/20. O salto de pontuação de Tyler Herro e os melhores desempenhos recentes de Jaime Jaquez Jr e Nikola Jovic, tem sido os destaques de Miami nesse sentido.

Por outro lado, ele segue impactando de outras formas. São 9.8 rebotes, 4.6 assistências e 1.6 roubo de bola, enquanto ainda segue como um dos melhores defensores da NBA.

Leia mais sobre o Heat!

Questionado sobre como melhorar esses números, Bam Adebayo disse que fala com Erik Spoelstra todos os dias, e que faz as funções que forem necessárias e melhores para o Heat.

Publicidade

“Com as mudanças do time, o meu papel também muda quase todos os dias. Então, eu tenho várias funções. As vezes sou o cara da pontuação, em outras tenho que ser o armador e facilitar o jogo, preciso sempre estar de olho no trabalho sujo, isso faz parte. Eu e Spoelstra conversamos muito e estamos tentando encontrar a melhor maneira para tornar isso um pouco mais consistente. Sei que o faremos”, afirmou o astro.

A última vez que o pivô anotou 25 ou mais pontos foi há mais de um mês, quando a franquia enfrentou o Phoenix Suns em 07/12.

Isso rendeu algumas críticas da torcida, que tinha expectativas de um salto maior do craque do lado ofensivo em 2024/25. Suas maiores tentativas de chutar de três, por exemplo, eram vistas com muito otimismo, e foram um destaque em sua participação nas Olimpíadas com o time dos EUA.

Publicidade

Mas isso ainda não se traduziu na temporada regular. Porém, a confiança do consagrado treinador segue intacta em quem pode se tornar seu melhor jogador com a eventual saída de Butler.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA