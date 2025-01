“Heat deve acertar troca de Jimmy Butler nesta semana”, crava analista

A data da troca de Jimmy Butler que vai marcar sua saída do Miami Heat para um outro time, obviamente, é desconhecida no momento. Mas, em meio aos crescentes rumores e novas visões sobre um possível acordo que pare a NBA, existe a chance de acontecer nesta semana. De acordo com um dos mais famosos jornalistas do mundo da liga, é até provável.

Em seu podcast, Bill Simmons do portal The Ringer, cravou que o Heat vai fechar a troca de Jimmy Butler nesta semana. E seus palpites principais estão no Texas.

“Eu digo a vocês, a troca de Jimmy Butler vai acontecer nessa semana. Eu tenho falado sobre o Houston Rockets, que vive um bom momento, venceu o Lakers em um jogo apertado e está prestes a ter um mês de janeiro difícil. Além disso, o Oeste volta a ter 12 times brigando pelos playoffs com as crescentes de Sacramento Kings e San Antonio Spurs”, afirmou Simmons.

O outro mencionado como um forte concorrente para fechar um acordo em breve pelo camisa 22, é o próprio Spurs. Nos últimos dias, alguns rumores ligam o craque ao time de San Antonio. Simmons usa de um argumento interessante para indicar que o craque pode parar no Spurs.

“Eu tenho falado também sobre o Spurs, e as probabilidades de Butler ir para San Antonio não param de aumentar nas casas de aposta. É claro que eles não tem as mesmas chances de Houston no Oeste, vão ter que pular times como o Lakers para entrar lá. O entendimento da franquia é de que Victor Wembanyama é um cara top-7 da NBA, e que o time vai precisar de uma troca como essa. Então, é bom ficar de olho nesses dois cenários”, concluiu o jornalista.

Os boatos ligaram o Rockets e Butler desde que a novela começou há algumas semanas. Houston seria um dos destinos preferidos do craque, que nasceu na cidade. Os dois lados, aliás, já se aproximaram de uma união há alguns anos, mas o camisa 22 preferiu jogar por Miami do que na franquia texana com James Harden.

A grande questão é que todos os boatos apontam para um Rockets que não está seguro em abrir mão de jogadores do seu núcleo jovem para obter um astro mais velho como Butler agora.

Os rumores em relação a San Antonio são menores, mas os movimentos feitos nesse ano sugerem que a franquia já está interessada em de fato, vencer com Wembanyama. A grande questão para o jogador do Miami Heat é alguém que esteja disposto a “puxar o gatilho”.

Menos otimismo

Em geral, Simmons está contra a maré com a previsão de que tudo acontecerá logo. A maior parte dos times que estão envolvidos em boatos, não tem interesse ou estão inseguros sobre a possibilidade de obter Butler. Isso vale para Golden State Warriors e Houston Rockets principalmente.

Por outro lado, existem times que até pintaram como possíveis destinos, mas não agradam o próprio atleta. Como por exemplo, Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks, que de acordo com fontes, foram informados que não deveriam trocar pelo craque.

Por fim o Phoenix Suns que é o principal interessado, tem uma grande complicação financeira e de ativos. Bradley Beal não interessa a Miami, e a quase ninguém na NBA, o que troca uma troca entre eles ou até uma que envolva um terceiro time, difícil.

