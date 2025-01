Bam Adebayo amarga estatística ruim na temporada da NBA

Bam Adebayo não vem tendo uma grande temporada da NBA. O pivô, campeão das Olimpíadas de Paris com os Estados Unidos, viu todas suas médias piorem após o torneio. Além disso, um fato preocupa os torcedores do Miami Heat: o pivô é o pior defensor de aro da liga.

Adebayo ficou entre os cinco melhores cotados para o prêmio de Defensor do Ano nos últimos cinco anos. Embora sua reputação seja boa, os números da atual temporada não estão ao seu lado. Isso porque o pivô deixa 70.6% das tentativas no garrafão do Heat entrarem.

A lista tem jogadores como Nikola Jokic e Domantas Sabonis, abaixo dele, com 69.2% e 68.9%, respectivamente. No entanto, eles compensam sua defesa com boa produção ofensiva. Afinal, o astro do Denver Nuggets é novamente um dos candidatos ao MVP, com quase um triplo-duplo de média. Enquanto isso, Sabonis lidera a liga em rebotes e é um dos líderes do Sacramento Kings.

Publicidade

Então, para comparar com outros pivôs considerados grandes defensores, podemos mostrar Victor Wembanyama e Jarrett Allen. Os dois permitem 48.9% e 50% das tentativas perto de seus garrafões serem convertidas.

Leia mais!

Na última temporada, Adebayo criticou o processo de votação do prêmio de Defensor do Ano. O jogador relcamou de como outras posições, como armadores e alas, receberam votos ao invés dele. No entanto, seu desempenho essa temporada contradiz suas próprias reclamações.

Publicidade

Os problemas de Adebayo nesta temporada resultam de vários fatores. Seu atleticismo, um grande ponto forte, se tornou uma faca de dois gumes. Isso porque o Heat o deixa bastante no perímetro, o que faz com que ele chegue atrasado para marcar no garrafão. Lesões da equipe agravaram esses problemas. Além disso, a ausência de Jimmy Butler, que deve sair em troca, também atrapalha, já que era um bom defensor e que ajudava o esquema.

Confiança do técnico

A apesar dos números abaixo, o técnico Eik Spoelstra ainda confia no jogador. O comandante declarou que o pivô é a “rocha” do Heat. “Ele tem sido uma rocha para a nossa equipe. Ele trabalha duro todos os dias. É difícil fazer isso quando você não está acertando. Mas ele segue nos ajudando, fazendo todas as outras coisas em quadra”, exaltou o técnico.

Publicidade

No ataque, Adebayo também está ruim. Tem médias de 16.1 pontos, 9.8 rebotes e 4.6 assistências, além de 45.6% nos arremessos de quadra e 28.7% nas bolas de três. São todas suas piores marcas em cinco anos. Dessa forma, sua posição entre os melhores pivôs da liga está sob contestação.

Então, esta temporada da NBA é um momento crucial para Bam Adebayo. A equipe não terá vida fácil para chegar aos playoffs, e o jogador deve ficar de fora de honrarias que haviam se tornado comuns. All-Star e All-NBA parecem fora de alcance para Adebayo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Tudo da NBA está no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA