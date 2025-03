Áudio de Draymond Green com jogador do Hawks é revelado

Na derrota para o Atlanta Hawks, Draymond Green se envolveu em polêmica com o jogador Caris LeVert. O veterano aproveitou a entrada em quadra para provocar o adversário na NBA. O áudio do momento, aliás, foi revelado pela página Courtside Buzz no Instagram.

O vídeo, obtido pela página, mostra Jonathan Kuminga sofrendo uma falta de Caris LeVert. No caminho para o lance livre, assim, o jogador do Hawks provoca o ala-pivô de Golden State.

“Você é um c*****”, disse LeVert. Kuminga, então, respondeu ao jogador do Hawks: “Me defenda no um contra um”.

Após o primeiro lance cobrado, Draymond Green entra na partida e resolve provocar LeVert.

“Você foi trocado sete vezes”, disse Green ao jogador adversário.

Draymond Green usou o histórico de LeVert na NBA para provocar o jogador do Hawks. Ao contrário do que o veterano disse, no entanto, o ala está em seu quarto time em novo temporadas. Primeiro, ele passou pelo Brooklyn Nets. Depois, Indiana Pacers e Cleveland Cavaliers. Por fim, foi trocado para Atlanta na última trade deadline.

Apesar da provocação de Green, LeVert levou a melhor no duelo entre Hawks e Warriors. Isso porque, ele marcou 14 pontos e ajudou seu time na vitória sobre Golden State. O veterano de San Francisco, enquanto isso, terminou só com cinco pontos e viu seu time perder por 124 a 115.

No fim, Draymond Green detonou o Warriors pelo revés.

“Foi uma derrota terrível,” disse Green. “Quando você está em uma posição para competir por algo, com onze jogos restantes e tudo a jogar, você não pode ter uma derrota assim. Tem muito em jogo. Tem que ganhar os jogos que você deve ganhar. Obviamente, o Stephen está fora, mas ainda assim é um jogo que deveríamos ganhar. Derrota difícil”, criticou o ídolo.

Com a derrota para o Hawks, o Warriors de Green seguiu na sétima posição do Oeste. A franquia tem 41 vitórias e 30 derrotas e está próxima da vaga direta aos playoffs. O Los Angeles Clippers, porém, segue colocado na sétima colocação, com 40 triunfos e 31 tropeços. O time de Atlanta, por fim, é o sétimo colocado do Leste.

