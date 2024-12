Atrito entre Michael Malone e GM estaria dividindo jogadores do Nuggets

De acordo com Harrison Hind, do canal DNVR Sports, especialista na cobertura do Denver Nuggets, os jogadores do time estariam divididos por conta de conflitos com o técnico Michael Malone. O treinador tem atritos antigos com o GM da franquia, Calvin Booth. Agora, esse problema parece ter chegado ao vestiário da equipe.

“Muitas coisas têm estado latentes nas últimas duas temporadas”, revelou Hind. “Parece que tudo isso foi crescendo e agora está chegando ao auge. Você tem a questão do Jamal (Murray), tem o conflito entre Calvin Booth e Michael Malone, que é algo real. Já ouvi até que isso se espalhou para o vestiário. Chegou a um ponto em que os jogadores estão divididos entre esses dois lados”.

A princípio, o Nuggets perdeu jogadores importantes para o time campeão de 2023. Bruce Brown e Jeff Green deixaram a franquia logo após o título da NBA por ofertas mais lucrativas no Indiana Pacers e no Houston Rockets. Além disso, no fim da última temporada, foi a vez de Kentavious Caldwell-Pope optar por sair de Denver, que não conseguiu igualar o valor da proposta do Orlando Magic pelo veterano.

Sendo assim, Michael Malone estaria insatisfeito com a rotação curta do Denver Nuggets, mesmo com as chegadas de Russell Westbrook e Dario Saric. No início da temporada atual, o jornalista Zach Lowe, da ESPN, já havia revelado que a relação de Malone e a diretoria da equipe não estava nos trilhos.

“Escutei algumas coisas sobre isso. Rumores, acima de tudo. Isso envolve a equipe técnica e o front office. Ao menos, o treinador e os dirigentes. Michael Malone não está feliz com o que tem sido feito em Denver”, destacou Lowe. “Eu diria até que em um grau incomum para a NBA. Geralmente, esses lados estão sempre se apoiando. Então, é um caso para se observar de perto.

Nesse sentido, o início abaixo do esperado do Nuggets só agrava a crise interna dentro da franquia. No momento, a equipe conta com 12 vitórias e dez derrotas e ocupa a sétima posição da Conferência Oeste. Assim, a briga atual do campeão de 2022/23 é pelo play-in. Vale dizer que esse recorde acontece durante uma das melhores temporadas da carreira de Nikola Jokic, que luta pelo seu quarto título de MVP.

Por fim, o pivô tem médias de triplo-duplo na temporada. Isso porque Jokic acumula 32,3 pontos, 13,6 rebotes e pouco mais de dez assistências por partidas na atual campanha.

