Astro do Pinheiros, Raul Neto pede dispensa da seleção

O armador Raul Neto, do Pinheiros, pediu dispensa da seleção brasileira. A assessoria do jogador divulgou a informação. Segundo nota, a ausência se dá por “motivos pessoais”. O Brasil vai enfrentar Uruguai e Panamá na próxima semana. Os jogos são válidos pelas eliminatórias da AmeriCup 2025.

Assim, no seu retorno ao país, Raulzinho tem tido boas partidas pelo Pinheiros no NBB. O jogador tem médias de 16.8 pontos, 3.2 rebotes e cinco assistências por jogo. A equipe tem cinco vitórias e cinco derrotas na atual temporada.

Raul Neto esteve na NBA por nove anos. Ao todo, foram 435 jogos, com médias de 5.7 pontos e 2.1 assistências em 15.6 minutos em quadra. A volta do armador ao Brasil surpreendeu, após passar um período na Europa. Mas com uma lesão, ele optou por retornar ao país para retomar a carreira. Agora, contudo, Raul Neto está em boa fase no Pinheiros e tem sido nome frequente na seleção brasileira.

O Brasil passou sem sustos os dois jogos contra o Paraguai em fevereiro de 2024. Assim, a seleção Brasil lidera o Grupo B com quatro pontos. O Uruguai, que derrotou o Panamá duas vezes, divide a ponta. Dessa forma, duas vitórias garantem o Brasil no torneio.

Principal competição do continente, a AmeriCup é realizada desde 1980. O Brasil possui quatro títulos: 1984, 1988, 2005 e 2009. Na última edição, realizada em 2022, no Recife, porém, a seleção foi vice campeã.

Embora a janela seja importante, o técnico Aleksandar Petrovic não contará com boa parte dos jogadores que atuam fora do país. Dessa forma, o treinador abriu espaço para jovens atletas na última convocação. Entre os novatos atuando no Brasil estão Lucas Atauri, do Paulistano, e Reynan Santos, do Pinheiros. Além disso, Mathias Alessanco, de apenas 16 anos e que já atua no basquete espanhol, também foi chamado. Bruno Caboclo e Elinho, do Corinthians, são os mais velhos.

A seleção pode, aliás, estar perto de se despedir do atual treinador. Afinal, o técnico já declarou que não vai comandar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2024. De acordo com o croata, a ideia é contar com algum técnico brasileiro no comando. Então, Thiago Splitter, atual técnico do Paris Basketball, seria o principal candidato.

