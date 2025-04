Astro do 76ers, Tyrese Maxey está fora da temporada

Tyrese Maxey é mais um astro do Philadelphia 76ers que está fora da temporada. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador sofreu uma lesão no tendão do dedo e não joga nos seis jogos finais da franquia. O camisa 0 se junta a Joel Embiid e Paul George como desfaques do Sixers na reta final de 2024/25.

Maxey não jogo pelo 76ers desde 3 de março. De início, o astro ficou fora por uma lesão nas costas, após uma queda em quadra. Porém, ele seguiu como desfalque devido ao problema no dedo da mão direito, que já vinha sendo um problema nesta temporada.

De acordo com Charania, o 76ers tentou a volta de Maxey. No entanto, ele não conseguiu se recuperar a tempo. “Ele ainda sente desconforto e precisa de tratamento no dedo. Então, não veremos seu retorno em 2024/25”, informou o jornalista da ESPN.

Há dois dias, inclusive, o técnico Nick Nurse falou sobre o armador. Segundo o treinador do 76ers, Maxey tinha treinos programados para esta semana. Porém, o tratamento escolhido para recuperar o dedo não atingiu o resultado esperado. Ainda assim, existia a expectativa de que ele voltasse em breve.

“Maxey colocou uma tala no dedo”, disse o técnico do 76ers. “Parecia que ele gostou, mas depois de passar pelo treino, sentiu um pouco de incômodo novamente. Estamos trabalhando para colocá-lo de volta em quadra”.

Na 13ª posição do Leste na temporada, no entanto, o 76ers optou por não arriscar Tyrese Maxey. Com seis jogos restantes, a equipe não tem mais chances de classificação ao play-in. Desse modo, não teria porquê forçar o corpo do armador.

“Com apenas seis jogos restantes na temporada, já era pouco provável que víssemos Maxey em quadra novamente”, seguiu Charania.

Maxey, desse modo, se junto aos outros astros do 76ers: Joel Embiid e Paul George. O MVP de 2023 virou desfalque pelo resto da campanha para que possa passar por uma cirurgia no joelho. O camisa 8, enquanto isso, enfrenta uma lesão na virilha.

Maxey, por fim, encerra a temporada com 52 jogos. Enquanto os demais astros ficaram lesionados por grande parte da campanha, ele se destacou como principal nome do 76ers. Assim, teve médias de 26.3 pontos, 6.1 assistências, 3.3 rebotes e 1.8 roubo de bola. O aproveitamento nos arremesso, porém, foi ruim, com 43.7% nos gerais e 33.7% no perímetro.

