Após votação do público, site indica classificação da NBA na temporada 2024/25

O site Hoops Rumors convidou seu público para votar na classificação da temporada 2024/25 da NBA. A ideia era pedir aos leitores que pudessem indicar se os times conseguiriam mais ou menos vitórias na próxima campanha. A publicação apontou um número de triunfos de acordo com as principais casas de apostas. Então, a partir dali, ficaria por conta de quem estivesse votando.

Enquanto a agência livre está praticamente no fim, é possível analisar quais times possuem mais chances de playoffs. Por outro lado, também fica mais fácil de prever se as equipes conseguem superar ou não suas campanhas do ano anterior.

Com os 30 times da NBA, a temporada 2024/25 tem tudo para ter brigas em todas as zonas de classificação. Os candidatos ao título, os que buscam vaga direta aos playoffs, os do play-in e, claro, os da “Copa Cooper Flagg”. Assim como aconteceu há dois anos, as equipes sabiam que o principal prospecto valia o tank. Em 2022, a aposta era que Victor Wembanyama seria um jogador de sucesso. Agora, isso se repete com Flagg.

Leste

Em suma, o site indicou um número de vitórias e o público votou se ficaria acima ou abaixo daquela marca. Então, o Philadelphia 76ers aparece com a terceira melhor campanha projetada, com 52.5 triunfos. Mas a votação deu que o Sixers não alcançaria tal número.

Enquanto isso, Detroit Pistons, que vem de 14 vitórias na última vitória, recebeu “acima” de 24.5 vitórias. De acordo com o público, o time de Michigan poderia superar, por muito, a última campanha. No entanto, tem um detalhe importante: o Pistons não possui a própria escolha para o próximo Draft. Ou seja, precisa ter uma das piores marcas mais uma vez para que a pick retorne do New York Knicks.

Por fim, Indiana Pacers e Orlando Magic aparecem lutando pela última vaga direta aos playoffs. De acordo com o Hoops Rumors, os times teriam sexta e sétima posição no Leste. Portanto, o Miami Heat ficaria com a oitava. A questão é que só passam seis, enquanto os próximos quatro (sétimo a décimo) disputam o play-in. Aí, sim, formam-se todas as chaves dos mata-matas.

Atlântico

Time Acima/abaixo 1 Boston Celtics 58.5 2 New York Knicks 53.5 3 Philadelphia 76ers 52.5 4 Toronto Raptors 30.5 5 Brooklyn Nets 19.5

Sudeste

Time Acima/abaixo 1 Orlando Magic 47.5 2 Miami Heat 44.5 3 Atlanta Hawks 35.5 4 Charlotte Hornets 29.5 5 Washington Wizards 20.5

Central

Time Acima/abaixo 1 Milwaukee Bucks 50.5 2 Cleveland Cavaliers 48.5 3 Indiana Pacers 47.5 4 Chicago Bulls 28.5 5 Detroit Pistons 24.5

Oeste

Assim como na última temporada da NBA, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves aparecem no topo da classificação projetada para 2024/25. Os times ocupam as duas primeiras posições, enquanto o Denver Nuggets é o terceiro. Campeão do Oeste na última campanha, o Dallas Mavericks é o quarto.

Depois, tem muito equilíbrio. Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings estão separados por uma vitória. Apesar de o Grizzlies não se classificar nem para o play-in na última temporada, o time terá Ja Morant saudável em 2024/25.

Por fim, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors estão com a mesma linha de vitórias: 43.5. Agora, o que surpreendeu foi o Los Angeles Clippers, que caiu para 40.5. A saída de Paul George seria o principal motivo pela queda.

Pacífico

Time Acima/abaixo 1 Phoenix Suns 47.5 2 Sacramento Kings 46.5 3 Los Angeles Lakers 43.5 4 Golden State Warriors 43.5 5 Los Angeles Clippers 40.5

Sudoeste

Time Acima/abaixo 1 Dallas Mavericks 49.5 2 Memphis Grizzlies 47.5 3 New Orleans Pelicans 46.5 4 Houston Rockets 43.5 5 San Antonio Spurs 36.5

Noroeste

Time Acima/abaixo 1 Oklahoma City Thunder 56.5 2 Minnesota Timberwolves 52.5 3 Denver Nuggets 51.5 4 Utah Jazz 29.5 5 Portland Trail Blazers 22.5

