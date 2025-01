Após virar titular, pivô do Heat é favorito a calouro do ano

Kel’el Ware, agora pivô titular do Miami Heat, é favorito ao prêmio de calouro do ano da NBA nas casas de apostas. Os primeiros 26 jogos do pivô foram no banco, mas agora que assumiu a titularidade da equipe, subiu na corrida para o prêmio de ROY.

Ware foi a 15ª escolha do draft desse ano. No começo, não foi bem. Afinal, nem mesmo apareceu em 15 dos primeiros 25 jogos do Heat, e tinha só 6.9 minutos por jogo. Mas isso mudou quando o Heat trocou o pivô Thomas Bryant para o Indiana Pacers. Desde então, o pivô tem médias de 11.5 pontos, 6.3 rebotes e 1.3 toco por jogo, em 20.5 minutos.

E a melhora é gradual: nos últimos três jogos, jogou ao menos 33 minutos, ganhando a posição no time titular no dia 21 de janeiro. Nos dois jogos em que começou, teve 21 pontos, 12.5 rebotes e dois tocos.

Embora seus números na temporada não sejam tão impressionantes (8.3 pontos, 4.6 rebotes e um toco), a melhora contínua do jogador justifica a empolgação das casas de aposta. Mas os elogios também vêm de seus companheiros.

“Ele tem 2.15m. Não dá para ensinar altura, né? Mas ele também é atlético, coordenado, consegue pular, pegar rebotes, dar tocos. Além disso, ele é focado. Você consegue ter alguns prêmios de Defensor do Ano com esse misto de qualidades”, disse Bam Adebayo, pivô do Heat nas últimas temporadas e que agora divide o garrafão com Kel’el Ware.

“Quando você tem um jogador de 2.15m que pode fazer o que ele faz, sua vida fica muito, muito fácil”, disse Jaime Jaquez Jr., ala do Heat. “Ser capaz de acertar arremessos, fazer um bom espaçamento em quadra e, ao mesmo tempo, ser uma ameaça incrível no pick-and-roll. Toda vez que ele corre para cesta, os pivôs precisam decidir se param a bandeja ou a ponte aérea, e essa é uma decisão muito difícil de tomar”.

Com o calouro no time titular, o Heat vem fazendo um teste no garrafão, enquanto o pivô Bam Adebayo atua como ala-pivô. Aliás, é um antigo desejo do técnico Erik Spoelstra. Há alguns anos, ele vinha buscando alguém para atuar ao lado de Adebayo em Miami. Spoelstra deu sinais de que poderia utilizar Ware ainda na época da Summer League da NBA, quando o jovem foi um dos destaques da equipe. Agora, é realidade.

Mas ainda tem um detalhe importante: Adebayo permite 66.3% das cestas perto do aro em 2024/25, um número muito longe de seus melhores anos na liga.

