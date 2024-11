Após um mês de temporada, ESPN projeta prêmios para jogadores da NBA

A temporada 2024/25 completou um mês na semana passada. Nos primeiros 30 dias, surpresas aconteceram, veteranos brilharam, bons novatos surgiram e franquias inesperadas lideraram as conferências Leste e Oeste. Desse modo, a ESPN projetou os jogadores vencedores dos prêmio da NBA após as primeiras semanas de temporada.

A ESPN ouviu especialistas para projetar os jogadores vencedores dos prêmios da NBA na temporada. Assim, os nomes ouvidos classificaram seus três principais candidatos para as seis principais premiações de 2024/25. Por fim, os votos valeram: primeiro lugar (cinco pontos); segundo lugar (três pontos); e terceiro lugar (um ponto).

Então, confira as projeções da emissora para os prêmios de 2024/25.

MVP

Principal prêmio individual da NBA, o MVP tem sido disputado por diversos nomes na temporada. Porém, de acordo com a ESPN, o franco favorito é Nikola Jokic. Com 50 pontos, sendo 67% dos votos para primeiro lugar, o sérvio caminha para o seu quarto prêmio de melhor jogador. Em segundo lugar, aparece Anthony Davis, com 22 pontos.

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 50 pontos

2. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) – 22 pontos

3. Jayson Tatum (Boston Celtics) – 12 pontos

4. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) – 11 pontos

5. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 6 pontos

Calouro do Ano

O prêmio de Calouro do Ano começou com Reed Sheppard e Zach Edey como favoritos. Porém, as últimas semanas geraram uma reviravolta na disputa. Principalmente, por conta de Jared McCain. Enquanto os titulares se lesionaram, o jovem conseguiu espaço no quinteto e vem liderando os calouros em pontos, com 16.6 por partida. Desse modo, ele recebeu 56 pontos, sendo 83% dos votos para primeiro lugar.

1. Jared McCain (Philadelphia 76ers) – 56 pontos

2. Dalton Knecht (Los Angeles Lakers) – 32 pontos

3. Zach Edey (Memphis Grizzlies) – 12 pontos

4. Stephon Castle (San Antonio Spurs) – 2 pontos

5. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies) – 2 pontos

Defensor do Ano

Rudy Gobert conquistou seu quarto prêmio de Defensor do Ano na temporada passada. No entanto, para 2024/25, a projeção é de que um outro francês inicie seu domínio na premiação. Isso porque, Victor Wembanyama mais uma vez vem liderando em tocos por partida, com 3.6. Em segundo lugar, estão empatados Anthony Davis e Draymond Green.

1. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) – 43 pontos

2. Anthony Davis (Los Angeles Lakers) – 16 pontos

3. Draymond Green (Golden State Warriors) – 16 pontos

4. Dyson Daniels (Atlanta Hawks) – 12 pontos

5. OG Anunoby (New York Knicks) – 5 pontos

Sexto homem

O prêmio de Sexto Homem do Ano é um dos mais disputados na temporada. O atual vencedor, Naz Reid, por exemplo, mais uma vez tem liderado a segunda unidade do Minnesota Timberwolves. Entretanto, no momento, Payton Prithard, do Boston Celtics, e Buddy Hield, do Golden State Warriors, divem a preferência da maioria dos especialistas.

1. Payton Pritchard (Boston Celtics) – 59 pontos

2. Buddy Hield (Golden State Warriors) – 31 pontos

3. Naz Reid (Minnesota Timberwolves) – 12 pontos

4. Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks) – 5 pontos

5. Tari Eason (Houston Rockets) – 5 pontos

Jogador que Mais Evoluiu

O prêmio de Jogador que Mais Evoluiu também tem dividido votos. Ainda assim, Dyson Daniels, do Atlanta Hawks, é quem lidera a primeira projeção da ESPN. Em sua terceira temporada na NBA, sendo a primeira no Hawks, o ala-armador tem se provado como um grande defensor, enquanto substitui Dejounte Murray no quinteto titular.

1. Dyson Daniels (Atlanta Hawks) – 25 pontos

2. Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) – 17 pontos

3. Cam Thomas (Brooklyn Nets) – 11 pontos

4. Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) – 10 pontos

5. Jalen Johnson (Atlanta Hawks) – 10 pontos

Técnico do Ano

Por fim, o prêmio de Técnico do Ano tem um favorito disparado: Kenny Atkinson. De volta como principal treinador, o comandante do Cleveland Cavaliers levou o time a uma sequência histórica de invencibilidade, enquanto ainda lidera a Conferência Leste. Além disso, os outros concorrentes são Joe Mazulla e Steve Kerr.

1. Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers) – 60 pontos

2. Joe Mazulla (Boston Celtics) – 16 pontos

3. Steve Kerr (Golden State Warriors) – 8 pontos

4. Ime Udoka (Houston Rockets) – 7 pontos

5. JJ Redick (Los Angeles Lakers) – 7 pontos

