Após troca, armador do Suns vai deixar NBA

O armador do Phoenix Suns, Vasilije Micic, deve deixar a NBA após uma troca na liga. O jogador de 31 anos começou a temporada no Charlotte Hornets, mas foi para o time do Arizona na negociação de Jusuf Nurkic e Nick Richards. Dessa forma, ele não conseguiu sequência na equipe, jogando só cinco partidas e pouco mais de 20 minutos.

Assim, de acordo com o portal Sportando, o sérvio deve ir para o Hapoel Tel Aviv, de Israel. Ele já teria deixado a direção do clube europeu ciente de que irá para a equipe ao final da atual temporada da NBA. Embora Phoenix ainda possa estender seu contrato por mais um ano, não parece que isso irá acontecer, e Micic terá caminho livre para ir para Israel.

O contrato seria de US$25 milhões por cinco anos, um dos mais lucrativos da história do basquete europeu. Segundo o portal, ainda há muitos detalhes para se acertarem, mas o clube israelita está confiante na negociação.

Micic já jogou sete temporadas na EuroLiga, com médias de 13.1 pontos e 4.8 assistências. O jogador entrou na NBA em 2023, ao se declarar para o draft, e ser escolhido pelo Oklahoma City Thunder. Nas três equipes que passou durante esses dois anos, porém, não conseguiu continuidade. Seus números são de 6.8 pontos e 3.9 assistências em 19.1 minutos em quadra, disputando 109 jogos.

O Suns, que já se encaminha para deixar o armador ir embora, planeja uma grande troca em seu elenco na NBA. Isso porque, segundo Shams Charania, da ESPN, a equipe deve trocar Kevin Durant na offseason, após não ir nem mesmo ao play-in da liga. A franquia deseja, então, reconstruir o elenco ao redor de Devin Booker.

O problema para Phoenix é que, na montagem do plantel atual, usou quase todas as suas escolhas de draft. Além disso, é o time que mais gasta com salários na liga. Para piorar, enfim, Bradley Beal tem uma claúsula de proibição de troca em seu contrato, tornando-o bem difícil de fazer sair.

O técnico Mike Budenholzer também deve sair. Apesar de seus esforços à beira da quadra, Budenholzer não tem escapado das críticas. Em um artigo, o jornal The Arizona Republic indicou que ele deve perder o emprego ao fim da temporada. “Mat Ishbia não está dizendo nada, mas tudo indica que o técnico será demitido ao fim da temporada”, publicou.

