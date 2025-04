Após ser criticado, Myles Turner dá dica nos playoffs da NBA

Myles Turner teve um grande jogo na estreia do Indiana Pacers nos playoffs da NBA. O pivô anotou 19 pontos, além de pegar cinco rebotes e dar quatro tocos. Como resultado, sua equipe venceu do Milwaukee Bucks sem muitos problemas, mas o pivô não ficou satisfeito com o desempenho defensivo da equipe.

“Acho que foi decente”, disse Turner. “Temos o que melhorar. Acho que cometemos faltas demais. Também acho que erramos o tempo de algumas dobras defensivas. Então, no geral, foi bom para estabelecer uma base. É disso que se trata o Jogo 1: estabelecer uma base, fazer os ajustes e evoluir a partir daí. Foi bom ter uma noção de onde estamos agora. Agora é assistir ao vídeo, ter dois dias de avaliação e fazer os ajustes a partir disso”.

Milwaukee teve um aproveitamento ruim nas bolas de três pontos, o que gerou muitas oportunidades para o Pacers tirar vantagem. Mas o Bucks também desperdiçou alguns arremessos de três bem livres, e Turner está focado em evitar que eles tenham essas mesmas chances nde novo.

O armador Tyrese Haliburton compartilhou do mesmo sentimento, dizendo que o Bucks teve bons arremessos ao longo do jogo.

“Acho que fizemos um ótimo trabalho nos esforçando na defesa, mas sinto que eles tiveram bons arremessos, só não caíram”, disse Haliburton. “Então vamos assistir ao vídeo e ver onde podemos melhorar”.

A atenção do Pacers na defesa faz sentido. Afinal, mesmo com Myles Turner no garrafão, o time foi para os playoffs da NBA com somente a 14ª melhor defesa. Foi uma melhora grande em comparação à temporada passada, quando Indiana teve apenas a 24ª melhor defesa.

O Bucks acertou só nove de 37 arremessos do perímetro, enquanto o Pacers converteu 13 de 34. São aproveitamentos bem diferentes, e que explicam a vitória confortável de Indiana por 19 pontos. No entanto, foi só o primeiro jogo, contra um Bucks ainda sem Damian Lillard. Embora não haja confirmação, há esperança de que o armador pode voltar os próximos jogos.

O retorno de Lillard seria um grande reforço para a artilharia de Milwaukee. Isso porque ele é quem quem mais tem volume de bolas de três no time. São nove tentativas por jogo, com aproveitamento de 37.6%.

O baixo aproveitamento contra o Pacers, aliás, chama atenção. Afinal, o Bucks foi o melhor time nos arremessos de três durante a temporada regular, com aproveitamento de mais de 38%.

