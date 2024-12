Após rumores, Nikola Vucevic brinca sobre troca de colega para o Nuggets

Nesta semana, Zach LaVine teve seu nome vinculado ao Denver Nuggets em um rumor de troca e seu companheiro de Chicago Bulls, Nikola Vucevic, brincou com a situação. A franquia de Illinois pretende negociar alguns de seus jogadores e o ala-armador é um dos mais cotados no mercado da NBA. O pivô, então, respondeu um torcedor no X (antigo Twitter) sobre a especulação.

A princípio, um torcedor pediu para que o Vucevic fosse assistir ao filme Gladiador 2 em Denver. De fato, o desejo do usuário era ver Vucevic no Nuggets. No entanto, a resposta do jogador para o fã foi que ele o confundiu com Zach LaVine.

You’re thinking about Zach, this is not him. Publicidade — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) December 19, 2024

Uma resposta engraçada por parte do pivô. Porém, o comentário de Nikola Vucevic mostra que o elenco do Chicago Bulls já está ciente de uma possível troca de Zach LaVine para o Denver Nuggets. Além disso, o próprio jogador também pode acabar sendo trocado pela franquia nos próximos meses.

Com Chicago buscando renovar seu elenco, Vucevic é especulado no Golden State Warriors. A notícia é de Evan Sidery, da revista Forbes, que explicou um pouco mais sobre o interesse do time de Stephen Curry no pivô do Bulls.

“O Warriors fez uma consulta aos Bulls sobre Nikola Vucevic”, revelou Sidery. “O pivô está com médias de 21,1 pontos, nove rebotes e três assistências, enquanto converte 47,5% de suas tentativas de três pontos. Golden State possui contratos e capital de draft suficiente para viabilizar uma possível troca com Chicago”.

No entanto, ainda existem mais três equipes de olho nos serviços do montenegrino. Sendo assim, Los Angeles Lakers, Detroit Pistons e New Orleans Pelicans podem atrapalhar o Warriors nesta possível troca. Por fim, de acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o Bulls deseja conseguir uma escolha de primeira rodada por Nikola Vucevic.

“Depois de não conseguir extrair nenhuma escolha de Draft do Thunder em sua troca Alex Caruso por Josh Giddey em junho, Chicago está buscando uma escolha de primeira rodada para se desfazer do pivô Nikola Vucevic. Ele faz uma ótima temporada ofensiva”, afirmou Stein.

Até o momento, o Chicago Bulls tem uma campanha de 13 vitórias e 15 derrotas na temporada. Entretanto, com o Draft de 2025 sendo um dos mais esperados dos últimos anos, o movimento de troca de seus principais jogadores faz sentido. Além de enfraquecer o elenco para ficar em uma posição melhor na loteria, o Bulls ainda receberia futuras escolhas.

