Após quatro anos, James Harden volta a ser eleito melhor da semana na NBA

A NBA anunciou nessa segunda-feira (14) que Giannis Antetokounmpo e James Harden ganharam o prêmio de melhor jogador da semana final da temporada. As escolhas são relativas, de forma respectiva, às conferências Leste e Oeste. O craque do Milwaukee Bucks foi escolhido pela liga pela 27a vez na carreira, assim como o armador do Los Angeles Clippers.

Antetokounmpo, para começar, liderou o Bucks a vitórias nos quatro jogos no período. O grego teve médias de 27,7 pontos, 11,7 rebotes e 10,0 assistências, mas só esteve em três das partidas. Ele acertou 57,4% dos arremessos de quadra e, além disso, cobrou 10,3 lances livres em média. Antes do grego, só Coby White conseguiu levar dois prêmios semanais da liga de forma seguida nessa campanha.

O time do Wisconsin teve uma temporada de altos e baixos, mas encerrou a campanha em alta. Foram, afinal, oito vitórias seguidas. “Nós estamos competindo, antes de tudo. Pontuamos em volume e mantemos a nossa postura, sem importar qual seja o placar. Por isso, adoro a situação em que estamos agora. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ser humildes e encarar um jogo de cada vez”, elogiou o ídolo de Milwaukee.

Harden, assim como Antetokounmpo, comandou o Clippers a triunfos nos quatro jogos da última semana. O craque anotou 29,5 pontos, 7,5 rebotes e 10,5 assistências por noite. Converteu mais de 53% dos seus arremessos de quadra, enquanto fez 15 cestas de longa distância em 31 tentativas. Ele marcou 39 pontos na vitória contra o Golden State Warriors, na prorrogação, que garantiu os angelinos nos playoffs.

O veterano foi o segundo jogador seguido da equipe a levar o prêmio, depois de Kawhi Leonard na semana anterior. Ele não conquistava a honraria desde fevereiro de 2021, quando ainda atuava pelo Brooklyn Nets. Esse fechamento de temporada regular, por fim, deve colocá-lo em um dos times ideais da liga pela primeira vez nos últimos cinco anos.

Outras menções

Além de Giannis Antetokounmpo e James Harden, outros nove jogadores foram citados na 22a votação do prêmio da semana na NBA. A lista inclui só quatro atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Onyeka Okongwu, Trae Young (Hawks), Payton Pritchard (Celtics) e Scottie Barnes (Raptors) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Aaron Gordon (Nuggets), Ivica Zubac (Clippers), Luka Doncic (Clippers), Anthony Edwards (Timberwolves) e Aaron Wiggins (Thunder).

