Após passagens por Magic e dez times da NBA, veterano anuncia aposentadoria

Apesar de ser mais comum do que se imagina, alguns jogadores encerram suas carreiras sem que ninguém saiba. Mas não é o caso aqui. De acordo com DJ Augustin, chegou a hora de parar de jogar basquete. Com passagens por dez times na NBA, Augustin teve mais sucesso pelo Orlando Magic antes de anunciar sua aposentadoria.

Embora estivesse fora da NBA desde 2021/22, Augustin esperava por ofertas de times desde então. Não aconteceu. Então, nesse domingo o ex-armador decidiu que não vai mais aguardar por propostas. Próximo de completar 37 anos, ele defendeu 11 equipes no total. Nona escolha do Draft de 2008, ele iniciou sua carreira pelo então Charlotte Bobcats. Mas ao fim de 2011/12, resolveu aceitar proposta do Indiana Pacers após acabar o contrato de calouro.

No entanto, não teve sucesso por lá e partiu para o Toronto Raptors. Após apenas dez partidas, foi em troca para o Chicago Bulls. Ali, ele ficou em sétimo na votação para o melhor reserva de 2013/14. Entretanto, não ficou em Chicago para o ano seguinte e começou a rodar por times da NBA.

Apenas em 2016/17, Augustin encontrou estabilidade pelo Magic e ficou por quatro temporadas consecutivas da NBA na Flórida. Ótimo reserva, ele era conhecido por cuidar da bola e cometer poucos erros de ataque.

Então, passou por mais três times da NBA até 2021/22, no Los Angeles Lakers. Com 34 anos, ele era o principal reserva de Russell Westbrook.

Assim como outros dez jogadores daquele time, a temporada 2021/22 foi a sua última atuando na liga. Augustin até recebeu um contrato com o Houston Rockets em 2022/23, mas não chegou a entrar em quadra.

Apesar de não fazer grande sucesso em outros times da NBA, exceto no Magic e no então Bobcats, Augustin foi um bom reserva antes de sua aposentadoria. Foram 976 jogos, sendo 334 como titular. Ele registrou médias de 9.5 pontos, 3.9 assistências, enquanto acertou 38.1% dos arremessos de três em cerca de 23 minutos por noite.

“Hoje, anuncio minha aposentadoria da NBA”, escreveu em suas redes sociais. “Basquete é mais do que um esporte. É uma jornada, com memórias inesquecíveis, amigos, lições e experiências fora das quadras”.

No total, ele passou por Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Indiana Pacers, Chicago Bulls, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Orlando Magic, Charlotte Bobcats e Toronto Raptors.

Dos jogadores do Draft de 2008, apenas cinco estão em atividade na atual temporada, sendo dois deles pelo Denver Nuggets. Russell Westbrook e DeAndre Jordan atuam pela equipe do Colorado, enquanto Brook Lopez está no Milwaukee Bucks, Eric Gordon (Philadelphia 76ers) e Nicolas Batum (Los Angeles Clippers). Destes, somente Lopez ainda é titular.

