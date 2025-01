Após mais de 70 dias, Paolo Banchero deve reforçar Orlando Magic

Paolo Banchero está próximo de um retorno ao Orlando Magic. O astro lesionou o oblíquo direiro na primeira semana da temporada 2024/25. Após quase 70 dias em tratamento ele deve reforçar a equipe em um dos dois próximos jogos, de acordo com Shams Charania, da ESPN.

“O Orlando Magic espera colocar Paolo Banchero como dúvida no relatório de lesões. Assim, seu retorno deve acontecer na sexta-feira (10), contra o Milwaukee Bucks”, informou Charania.

Banchero participou somente dos cinco jogos iniciais de 2024/25. Até então, ele vinha com os melhores números de sua carreira, com 29 pontos, 8.8 rebotes e 5.6 assistências. No dia 30 de outubro, porém, ele sofreu a ruptura e ficou afastado pelas últimas quase dez semanas.

Publicidade

No período, o astro do Magic passou por um tratamento. Na última semana de dezembro, aliás, as notícias começaram a melhorar, após o processo ter sido bem sucedido.

Banchero, na ocasião, havia comentado sua empolgação com a chance de voltar em breve. Além disso, considerou a notícia em seu status um grande progresso visando o retorno às quadras. Essa é a primeira lesão mais grave que Banchero sofreu em sua carreira na NBA.

Publicidade

“Estou começando a acelerar um pouco nos trabalhos de preparação, em especial na quadra. Então, estou conseguindo cortar para a cesta com mais ênfase nos trabalhos, atacar e finalizar no aro. No fim, são coisas que ainda estão me deixando muito cansado pelo tempo em que fiquei longe. Vou continuar no processo de ganhar ritmo de jogo enquanto for necessário”, afirmou o camisa 5.

Leia mais!

Em meio a outra resposta otimista, Banchero citou que a fase final de seu tratamento seria breve.

Publicidade

“Eu diria que esse é um grande passo. Afinal, tem sido muito legal me desafiar, apesar das dificuldades óbvias que vem com isso. Mas é bom estar de volta, trabalhando com todos, participando de muitos dos trabalhos que estão sendo feitos. Então, estou ansioso para fazer tudo isso na próxima semana, talvez na outra e aí ver onde estou em termos de ritmo de jogo”, concluiu o craque.

Sem Banchero, o Magic segue como uma das melhores equipes da NBA. Em 38 partidas, o time da Flórida tem 22 vitórias e ocupa a quarta posição da Conferência Leste.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA