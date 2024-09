Após ideia de jogar em New Jersey, 76ers fica em Philadelphia na NBA

Após rumores de uma mudança para New Jersey, o Philadelphia 76ers definiu que sua base na NBA seguirá na Pensilvânia . Durante a semana, a prefeita da Filadélfia, Cherelle Parker, anunciou um acordo entre a cidade e a franquia para uma nova arena. Batizada de 76 Place at Market East, a futura casa será construída em Chinatown, na região central da cidade.

“Minha administração chegou a um acordo com o Philadelphia 76ers para uma nova arena no centro da cidade. Então, vou encaminhar o pacote legislativo ao nosso Conselho Municipal para sua consideração, onde deve ser aprovado. Filadélfia, estou orgulhosa. Este é um acordo histórico. É o melhor negócio financeiro já feito por um prefeito deste cidade para um arena esportiva local”, comemorou Parker.

As negociações entre o 76ers e o município começaram há anos. Isso porque, o contrato com o Wells Fargo Center, atual casa do Sixers, expira em 2031. A franquia, portanto, sinalizou o interesse em possuir uma nova casa, com um investimento de US$1,3 bilhão. O projeto, contudo, enfrentou desafios, principalmente relacionas à oposição da vizinha.

O avanço com a prefeitura, desse modo, destravou o processo. Ainda assim, um grupo de moradores afirmou que a luta para impedir a construção da arena não terminou. A prefeita, desse modo, pretende conversar com a população local para mostrar a importância do projeto para a região. Para isso, reuniões públicas serão realizadas nas próximas semanas com representantes dos dois lados.

“A prefeita Parker ainda não se reuniu com Chinatown, depois de todo esse tempo, e acha que pode opinar sobre se nossa comunidade deve viver ou morrer”, disse Debbie Wei, membro da Coalizão Save Chinatown. “Isso nunca foi sobre uma pessoa, e essa luta está longe de acabar. Vamos lutar e vamos até o fim”, completou.

Com o fim das negociações, o porta-voz do 76ers, Kyle Neubeck, agradeceu à prefeita. “Grato a ela e sua equipe por seu tempo e diligência na avaliação de nossa proposta. Agora, esperamos avançar para os próximos passos com o Conselho Municipal”.

New Jersey

O avanço com a Prefeitura de Filadélfia põe fim aos planos de New Jersey em receber o 76ers na NBA. Nos últimos meses, o estado vizinho ficou atento aos problemas com a nova casa e ofereceu US$400 milhões em créditos fiscais para atrair os proprietários da franquia. A proposta visava a mudança do Sixers após 2031, quando expira o contrato de locação no Wells Fargo Center, sua atual casa.

A proposta de New Jersey incluia a criação de um grande complexo de uso misto em Camden. O espaço teria espaços residenciais, comerciais e de varejo. O 76ers, então, seria a atração principal. Essa mudança poderia impactar as linhas de apostas no basquete, já que a localização e as instalações da equipe frequentemente influenciam as probabilidades de apostas.

Se a mudança acontecesse, o 76ers seria um caso inédito na NBA atual. Afinal, nenhuma das 30 equipes joga em uma arena fora do seu estado. A partir da próxima temporada, aliás, o Los Angeles Clippers vai se mudar, mas de cidade, quando deixa Los Angeles rumo a Inglewood.

Em outras ligas esportivas americanas, é comum que equipes joguem fora de seu estado. Um exemplo é a NFL, onde as equipes de Nova York, Jets e Giants, jogam em East Rutherford, New Jersey.

