Após contrato, Warriors e Jonathan Kuminga ainda vivem clima tenso

Golden State Warriors e Jonathan Kuminga chegaram a um acordo para novo contrato há uma semana. O fim da principal novela da offseason da NBA parecia colocar ponto final em uma relação conturbada entre franquia e jogador. No entanto, de acordo com Jake Fischer, do site Bleacher Report, ainda há um clima tenso entre as partes.

“A expectativa é que o Golden State Warriors disponibilize Kuminga para troca assim que ele se tornar elegível para ser negociado em 15 de janeiro. Então, a franquia poderá sondar que tipo de retorno o jogador terá antes da trade deadline em 5 de fevereiro. O que me disseram é que a relação, mesmo após conversas tão longas, ainda está tenso”, disse o jornalista.

Portanto, segundo Fischer, o desgaste das negociações deixou sequelas entre Jonathan Kuminga e o Warriors. Enquanto o jogador demonstrava interesse me ser negociado, a franquia não quis abrir mão de levar vantagem no novo contrato. Além disso, diversos rumores apontavam para uma relação ruim com o técnico Steve Kerr. Mesmo assim, ele ficará em San Francisco, ao menos, até o início de 2026.

Depois de várias conversas na offseason, Jonathan Kuminga chegou a um novo contrato com o Warriors. Ele vai receber US$48,5 milhões nas próximos duas campanhas. O acordo tem uma opção de equipe para o segundo ano. Além disso, ele pode rescindir com Golden State para assinar com outra equipe da NBA.

Portanto, a escolha pelo contrato dois anos permite que o ala-pivô tome uma decisão sobre qual time jogará na próxima campanha. Ou, então, se torne agente livre em 2027.

Inclusive, o jornalista já havia indicado que, sabendo desse clima tenso entre atleta e franquia, times da NBA ainda têm interesse no atleta. Fischer revelou que há indícios que Kuminga seja negociado na trade deadline ou ao término da próxima temporada. Da mesma forma, indicou que Chicago Bulls, Phoenix Suns e Sacramento Kings seriam os prováveis destinos do jogador de 23 anos.

“Chicago, Sacramento e Phoenix ainda têm interesse em Kuminga. Isso não vai acabar. A probabilidade de um acordo mudará? O ponto para o Kings, e para todos esses times, é que ainda há chance de uma troca. Em geral, se Warriors e Kuminga concordarem que uma troca é melhor para os dois lados, isso pode acontecer a partir de 15 de janeiro, quando ele será elegível”, disse o insider.

Por outro lado, Kuminga esteve em quadra na estreia do Warriors na pré-temporada da NBA. No domingo (5), Golden State venceu o Los Angeles Lakers por 111 a 103. Vindo do banco, o novo camisa 1 da equipe atuou por quase 15 minutos. Como resultado, fez cinco pontos, seis rebotes, quatro assistências e um toco.

