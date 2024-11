Após cinco derrotas seguidas, técnico do Suns comemora folga na NBA

O Phoenix Suns vem de cinco de derrotas consecutivas e, para alívio do técnico Mike Budenholzer, a equipe terá uma folga no calendário da NBA. Nessa quarta-feira (20), a equipe foi dominada em casa pelo New York Knicks. Como resultado, perdeu por 138 a 122. Mas, pela tabela da liga, o Suns só volta a jogar daqui a cinco dias. O adversário será o embalado Los Angeles Lakers, em Phoenix, na próxima terça-feira (26).

Após o revés para o Knicks, o técnico do Suns comemorou o período sem jogos na NBA, algo que pode ajudar a equipe a encerrar a sequência de derrotas. De acordo com Budenholzer, a folga será importante para a recuperação dos astros Kevin Durant e Bradley Beal. Ambos estão com lesões na panturrilha. Além disso, o treinador destacou a importância de competir em quadra, mesmo com os desfalques.

“Acho que, quando o calendário foi divulgado, a folga não parecia ser algo que você pediria. Mas, talvez, haja um lado positivo em uma pausa de cinco dias. Essa folga é muito estranha, mas neste caso, quando você está falando sobre Beal e Durant… Talvez haja uma chance de recuperá-los e, assim, ambos estejam disponíveis em breve. Enfim, isso pode ser uma bênção”.

“Perder é difícil. Esta liga é difícil. Temos que lutar. A competitividade do nosso grupo era boa quando estávamos vencendo. Eu ainda diria a mesma coisa agora, enquanto estamos passando por essas dificuldades. Então, os caras sabem o quão importante é competir”, afirmou Budenholzer.

Incomodado com a sequência de derrotas, o astro Devin Booker compartilha a visão do técnico do Suns. Para o camisa 1, a folga será valiosa para a recuperação dos lesionados. Além disso, Booker pede que o time entre em quadra com muita energia, algo que não ocorreu no revés para o Knicks.

“Acho que essa folga será importante para deixar os caras saudáveis. Além disso, temos que nos reagrupar. Temos que entrar com a mesma energia do começo da temporada e, dessa forma, voltar a ganhar jogos”, disse Booker.

Enquanto Durant esteve saudável, o Suns venceu oito dos nove primeiros jogos da temporada. Mas, após a lesão do astro, o time entrou em queda livre. Afinal, venceu apenas um dos últimos sete jogos. O único triunfo no período foi contra o Utah Jazz, lanterna do Oeste. Desse modo, o time de Phoenix despencou do topo para o sétimo lugar da conferência.

Com o elenco saudável, o Suns é um dos candidatos ao título da NBA em 2024/25. O ótimo início de campanha deixou isso claro. Mas, sem Durant, o time parece outro e se enfraquece nos dois lados da quadra. Portanto, a folga de cinco dias pode marcar o início da retomada das vitórias.

