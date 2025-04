Após ausência nos playoffs da NBA, Hawks demite GM

Após ficar de fora dos playoffs da NBA, o Atlanta Hawks demitiu o GM Landry Fields. De acordo com a direção da franquia, o executivo Onsi Saleh foi promovido para o cargo. No entanto, o Hawks iniciou a busca por um presidente de operações de basquete. Ou seja, alguém que seja o dirigente número um da franquia.

“Ao entrarmos nesta offseason crucial, temos diversas decisões complexas pela frente. Estamos comprometidos em fornecer os recursos necessários para garantir que essas decisões sejam feitas com alto nível de precisão e previsão. Assim, a contratação de um líder experiente para fornecer direcionamento estratégico e estrutura, bem como a parceria com a Onsi e nossa talentosa diretoria, é uma prioridade máxima”.

“Gostaria de agradecer ao Landry pela liderança durante o seu tempo conosco. Ele tornou nossa franquia melhor e deixou contribuições que nos posicionaram para o crescimento. Sou grato por sua dedicação. Desejo-lhe sucesso no próximo desafio”, afirmou Tony Ressler, proprietário da franquia.

Publicidade

Ex-jogador da NBA, Fields trabalhou como GM do Hawks nas últimas três temporadas, e teve o seu ciclo encerrado com o fracasso na tentativa de chegar aos playoffs deste ano. Durante esse período, a equipe passou por um processo de reformulação. Logo em seu primeiro ano, o dirigente demitiu Nate McMillan e trouxe Quin Snyder para comandar o time.

Leia mais sobre o Hawks!

Quanto ao elenco, jogadores importantes como Dejounte Murray, John Collins, Bogdan Bogdanovic e De’Andre Hunter deixaram o Hawks. Em contrapartida chegaram os jovens Dyson Daniels e Zaccharie Risacher, primeira escolha do último Draft. Mesmo assim, a franquia segurou o astro Trae Young. A ideia de Fields, aliás, foi montar um novo time em torno do armador.

Publicidade

Entretanto, os resultados em quadra não apareceram. Apenas em 2022/23, o time alcançou os playoffs. No entanto, caiu logo na primeira rodada para o Boston Celtics. Assim, nas última duas campanhas, o Hawks não chegou à pós-temporada. Em 2024/25, por exemplo, foi eliminado no play-in após perder, em sequência, para Orlando Magic e Miami Heat.

Com relação ao novo GM do Hawks, Saleh tem experiência por duas franquias vencedores na NBA. Afinal, ele trabalhou cinco anos no San Antonio Spurs como diretor de estratégia e processos. Além disso, passou três temporadas no Golden State Warriors, onde foi campeão da liga, em 2022. Saleh chegou ao Hawks em maio de 2024 e era o “braço direito” de Fields.

Publicidade

Por fim, vale lembrar que o Hawks terá direito a duas escolhas de primeira rodada no Draft deste ano, sendo uma delas de loteria. Assim, a expectativa é que Saleh e o novo presidente da franquia estejam à frente do processo. O recrutamento de 2025 vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho.

Futuro do Hawks

A saída do GM após a ausência nos playoffs da NBA é a primeira das mudanças que o Hawks planeja para a próxima temporada. Além de buscar um executivo para comandar o basquete, a franquia deverá avaliar a permanência de Snyder. O treinador, aliás, possui contrato até 2027.

Publicidade

Além disso, o astro Trae Young tem futuro incerto na equipe, de acordo com o insider Chris Haynes. Em 2025/26, o armador vai receber US$46 milhões em salários. Mas, na offseason do ano que vem, Young poderá se tornar agente livre. Afinal, ele possui a opção de deixar o último ano de contrato. Portanto, há dois caminhos a seguir: ou fecha uma extensão prévia com o Hawks ou deixa a equipe via troca, antes da próxima temporada.

“O que posso dizer é que não sabemos qual será o seu futuro. Ouço que não há muita previsão sobre o que ele vai fazer no momento. Em breve, ele precisa discutir uma extensão de contrato com Atlanta e não se sabe onde isso vai dar”, afirmou.

Publicidade

A questão, então, parece ser se a janela do jogador e da franquia vão se alinhar em algum momento. Young é um astro em contrato máximo, e ele quer vencer jogos. Por outro lado, Atlanta tem um time jovem ao seu redor. Resta saber, portanto, como será a montagem do elenco pelo novo presidente de operações de basquete, e se ele conta com Young no projeto.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA