Após 16 anos, jogador All-Star da NBA anuncia aposentadoria

O ex-jogador e All-Star da NBA, Paul Millsap, anunciou sua aposentadoria nesta terça-feira (3). De acordo com Shams Charania, da ESPN, o veterano decidiu se aposentar após três temporadas longe da liga. O ídolo do Atlanta Hawks passou 16 anos como profissional e jogou pela última vez em 2021/22, com o Philadelphia 76ers.

Após a informação do jornalista, o jogador ex-All-Star de 39 anos confirmou sua despedida da NBA. Em depoimento no Instagram, ele afirmou que a decisão era uma forma de se despedir do “pôr do sol”. Além disso, ele garantiu que encerrou o capítulo com “gratidão” e com a certeza de que realizou um sonho.

“Hoje, estou encerrando este capítulo da minha vida. Olhando para trás, sinto-me tomado por gratidão. Crescendo em pequenas cidades da Louisiana, nunca imaginei as bênçãos e oportunidades que estavam por vir. Pela graça de Deus e pelo amor da minha família, amigos e fãs, vivi meu sonho por 16 anos incríveis”, escreveu Millsap.

O ex-jogador ainda agradeceu aos que o apoiaram durante o período.

“A cada um de vocês que me ajudaram ao longo do caminho: obrigado. Acreditar em mim tornou o impossível possível. Então, ao me despedir dessa parte da minha jornada, estou animado para o que está por vir e orgulhoso do homem que me tornei”, concluiu.

Após passar pela Universidade de Lousiana Tech, Millsap surgiu na NBA como escolha de segunda rodada em 2006 pelo Utah Jazz. Pela equipe de Salt Lake City, ele passou sete temporadas e conseguiu a seleção para o segundo time de novatos em 2007.

Entretanto, o sucesso aconteceu quando assinou com o Atlanta Hawks, em 2013/14. Na nova equipe, ele formou um quarteto de talento, com Al Horford, Kyle Korver e Jeff Teague. Desse modo, conseguiu quatro convocações para o Jogo das Estrelas e chegou as finais do Leste em 2015, contra o Cleveland Cavaliers.

Uma reconstrução do Hawks, porém, deu fim à passagem de Millsap. Desse modo, ele assinou com o Denver Nuggets e formou uma dupla de garrafão com Nikola Jokic durante quatro temporadas. Por fim, passou por Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, antes de deixar a NBA em 2021-22.

Nos últimos anos, Millsap passou a se dedicar a outras modalidades de basquete. Em julho, por exemplo, assinou com o Aliens, da liga Big3, com os irmãso John e Abraham.

Em 16 temporadas na NBA, o veterano registrou médias de 13.4 pontos, 7.1 rebotes e 2.2 assistências, com 1.085 jogos na carreira. Além disso, ele faz parte de um seleto grupo de oito jogadores na história a registrar 500 cestas de três pontos, mil tocos e mil roubos de bola.

