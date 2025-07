Apesar de Myles Turner, futuro de Giannis Antetokounmpo é incerto

O Milwaukee Bucks atendeu a um pedido de Giannis Antetokounmpo e trouxe Myles Turner. O pivô acertou com o time de Wisconsin por quatro anos pelo valor de US$ 107 milhões. A ida surpreendeu a NBA e o Indiana Pacers, que tinha certeza na permanência do veterano. No entanto, uma conversa direta com o grego o fez querer mudar de time.

O acerto com Turner foi um recado claro do Bucks para Giannis Antetokounmpo. Enquanto o astro cogita deixar o elenco rumo a um novo time, a equipe de Milwaukee promete fazer de tudo para mantê-lo no elenco, pelo menos, até o fim do contrato. No entanto, para Brian Windhorst, da ESPN, apenas o pivô não é suficiente.

“É preciso aplaudir o Bucks por fazer tudo que pode para colocar bons jogadores ao redor de Giannis”, disse Windhorst. “Porém, tudo isso custou cerca de US$ 200 milhões, sendo US$113 milhões pela rescisão do Damian Lillard e outros US$107 milhões com Myles Turner. Entãoa, eu acho que isso não representa uma melhora real”.

A ‘melhora real’ citada pelo analista é tornar o Milwaukee Bucks um candidato ao título. É fato que qualquer equipe com Giannis no elenco está entre as favoritas ao que disputa. No entanto, em uma NBA com grandes times sendo montados, como é o caso de Oklahoma City Thunder, New York Knicks e outros, Windhorst acredita que é preciso bem mais.

O mesmo pensa o camisa 34 de Milwaukee. Embora o time tenha assinado com Myles Turner, Giannis Antetokounmpo ainda não apareceu para cravar que fica na franquia. Desse modo, o futuro dele nesta offseason é incerto, como reforça o analista da ESPN.

“Você não vê Giannis Antetokounmpo fazendo malabarismos e dizendo que com certeza vai ficar”, seguiu Windhorst. “Ele está dizendo que é provável. Isso, claro, vale muito. No entanto, se um time vai fazer um movimento como esse por Turner e comprometer a folha salarial até o fim da década, a saída do grego precisa deixar de ser uma possibilidade”.

Enquanto Giannis não deixa o futuro, o Bucks segue na montagem do elenco para 2025/26. Além de Myles Turner, o time trocou por Cole Anthony. Por fim, manteve parte do elenco passado, ao renovar com Kevin Porter Jr. e Gary Trent, além de seguir com Kyle Kuzma, Bobby Portis, Taurean Prince e Ryan Collins.

