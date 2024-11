Apenas um time segue sem vencer na temporada 2024/25 da NBA

A temporada da NBA 2024/25 da NBA tem apenas um time que ainda não venceu. O Utah Jazz. Em seis partidas, a franquia de Salt Lake City não conseguiu uma vitória sequer. Um início decepcionante para uma equipe promissora e com boas peças, que ocupa a lanterna isolada da Conferência Oeste.

Inicialmente, as derrotas do time podem ser explicadas pela dificuldade no calendário na temporada 2024/25 da NBA. Entre os seis adversários, cinco são cotados para a disputa dos playoffs em 2025. Foram eles: Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Sacramento Kings e Denver Nuggets. O outro foi o San Antonio Spurs, que pode surpreender durante a campanha.

Outra justificativa é a dificuldade ofensiva do Jazz. Em uma liga cada vez mais voltada para o ataque, a franquia é exceção na temporada. Afinal, somente ela tem média inferior a cem pontos por partida, com 99.8. O segundo pior na lista é o Detroit Pistons, com média de 105.

Ainda assim, há uma explicação mais concreta para o início terrível. O efeito Cooper Flagg. O prospecto da Universidade de Duke é o principal nome da próxima classe de Draft. Para muitos, um dos maiores talentos do país nos últimos anos. Portanto, as equipes sem muitas perspectivas para o ano certamente devem forçar o tank durante a temporada.

De acordo com Eric Pincus, do site Bleacher Report, a franquia de Salt Lake City está entre eles. Para conseguir, aliás, o jornalista informou que o time pode até limitar a participação de Lauri Markkanen. Isso porque, como o finlandês pode dificultar esse cenário, a ideia é de que ele seja poupado em boa parte dos jogos. Vale lembrar que ele não esteve nas últimas duas partidas, devido a uma lesão.

“O Utah Jazz vai priorizar o sorteio da loteria e a busca por Cooper Flagg para limitar a participar de Lauri Markkanen. Pode ser que contem com ele em cerca de 50 jogos, com tempo suficiente fora para garantir que as vitórias não se acumulem”, informou o repórter.

Com o elenco atual o Jazz sabe que está distante da disputa pela Conferência Oeste. Somente com o jogador, ainda assim, o time sabe que é capaz de manter o nível da temporada passada quando terminou com a 12ª colocação na Conferência. Assim, sem perspectivas também de chances para conseguir a primeira escolha do Draft.

Desse modo, controlar o número de jogos de Markkanen pode aumentar as probabilidades na loteria para qualificar o time em torno dele para os próximos anos. “É fato que o contrato dele foi recentemente renegociado e estendido. Embora ele possa preferir jogar, fará o que for melhor para o time após receber um aumento considerável”, completou Pincus.

