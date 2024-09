Aparição de Michael Jordan em jogo levanta dúvidas sobre sua saúde

A saúde de Michael Jordan virou pauta nas redes sociais em uma aparação em um jogo de futebol. Durante a última semana, o lendário jogador esteve nas arquibancadas do confronto entre Barcelona e Monaco, pela Champions League. No entanto, além dos comentários sobre a foto, muitos fãs se mostraram preocupados com o olhar amarelado do ex-jogador.

“Vamos lá, MJ! Você tem que parar de beber. Essa icterícia está destruindo ele”, comentou um fã no X (antigo Twitter). Na mesma publicação, outro fã respondeu: “o fígado desse cara está acabado”.

A icterívia comentada pelo torcedor é uma condição que se caracteriza pela coloração amarelada nos olhos. Algo que Jordan apresenta há um tempo. Entre os adultos, a coloração está ligada aos problemas no fígado, causados principalmente por hepatites virais e hepatite alcoólica. Algo que pode ser resultante do consumo excessivo de álcool. Portanto, a principal hipótese entre os fãs do ídolo do Chicago Bulls.

Publicidade

“Esse cara tem tudo: garotas, dinheiro, fama e realizações que qualquer um poderia pedir. No entanto, ainda está no caminho de uma morte prematura. Que triste”, comentou um torcedores. “Parem de beber, pessoal. Vocês estão se envenenando”, acrescentou outro.

Leia mais sobre Michael Jordan!

Durante sua carreira, inclusive, Jordan sempre foi associado ao gosto por bebidas alcoólicas. O lendário jogador, por exemplo, é coproprietário da tequila Cincoro. Além disso, o seis vezes campeão da NBA também é um grande entusiasta de charutos desde a sua época como jogador pelo Bulls. Vale lembrar que a icterívia também é associada aos fumantes.

Publicidade

Desse modo, a aparição no jogo não é a primeira vez que a saúde de Michael Jordan é questionada. Durante o documentário The Last Dance, muitos torcedores especularam sobre as condições do ex-jogador. Isso porque ele também estava com os olhos amarelados. Da mesma forma, é comum vê-lo nas partidas de basquete onde aparece.

Por fim, a preocupação se dá pela importância história de Jordan para o basquete. Durante sua carreira, ele conquistou seis títulos da NBA e cinco prêmios de MVP pelo Bulls. Além disso, o eterno camisa 23 foi o responsável por impulsionar a NBA mundialmente. Entre as ações, está o seu popular tênis com a Nike que se tornou o mais popular da história do basquete. Por esses motivos, o ex-jogador é considerado por muitos o maior de todos os tempos no esporte.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA