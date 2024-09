Aos 38 anos, Al Horford descarta aposentadoria da NBA

O título do Boston Celtics levantou rumores de aposentadoria do pivô Al Horford da NBA. Isso porque a conquista marcou a principal glória na carreira do jogador de 38 anos, que conta somente com mais um ano de contrato. Durante o Media Day da equipe, no entanto, o veterano negou as especulações e reforçou seu compromisso com sua carreira.

“Eu nunca tive dúvidas de que não iria voltar”, afirmou Horford. Para mim, eu nunca coloquei um limiete de quanto tempo vou jogar. Então, me sinto bem e muito sortudo de estar nesta posição, de continuar jogando neste time. Foram muitos anos lutando para isso e, agora que estamos aqui, sou apenas grato por representar o Celtics”, completou.

Na última temporada, Horford foi o sexto homem do Celtics. Em 65 jogos ele registrou médias de 8.6 pontos, 6.4 rebotes e 2.6 assistências, além de um aproveitamento de 41.9% dos três pontos. Por outro lado, nos playoffs, sua importância aumentou ainda mais. Afinal, a lesão de Kristaps Porzings forçou o veterano ser titular em 15 de 19 partidas. Assim, com 9.2 pontos, sete rebotes e 2.1 assistências, ele foi peça importante na conquista.

Os números, ainda assim, comprovam que Horford está longe do seu auge na NBA. Na primeira metade da sua carreira, o pivô foi um dos principais jogadores da posição com o Atlanta Hawks. Posteriormente, com o Celtics, também representou um pilar para o início da era Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Desse modo, durante 17 temporadas na carreira, Horford acumulou cinco seleções para o All-Star Game e um time ideal. Além disso, conta com médias de 13.1 pontos, oito rebotes, 3.2 assistências e 37.9% dos três pontos, sendo um dos melhores pivôs do perímetro na história da NBA.

Estabilidade

A sequência de Al Horford após negar a aposentadoria representa uma importante manutenção no Celtics na NBA. A equipe 18 vezes campeã confirmou a sequência dos principais jogadores com seu núcleo, como Tatum, Brown, Jrue Holiday, Derrick White e Kristaps Porzings. O time, portanto, entra na temporada 2024/25 como sério candidato ao bicampeonato.

Ainda durante o Media Day, Horford comentou sobre as expectativas sob o Celtics. Então, segundo ele, a estabilidade é uma importante vitória na pré-temporada, uma vez que a NBA tem dificultado a manutenção dos times campeões.

“Sempre há muita rotatividade nas equipes, e para nós, somos muito sortudos por termos praticamente todos os nossos jogadores de volta, e todos na mesma sintonia, com entendimento e prontos para ir,” disse Horford. “Então, é bom, para variar, ter essa estabilidade e não precisar se preocupar com nada. Apenas focar em continuar construindo o que temos aqui”, finalizou.

