Anthony Edwards faz 53, mas Timberwolves perde para Pistons

O Minnesota Timberwolves sofreu uma derrota difícil de superar para o Detroit Pistons na noite de sábado. Apesar de Anthony Edwards anotar 53 pontos para o Timberwolves, o Pistons ganhou por 119 a 105. Detalhe: o time de Minnesota estava completo.

Como resultado de uma derrota muito ruim, Anthony Edwards se recusou a falar com a imprensa após o jogo. Ele acertou dez das 15 tentativas de três, enquanto errou apenas um dos 12 lances livres. Até então, seu recorde de pontos na NBA era 51, em abril de 2024 contra o Washington Wizards.

De acordo com Chris Hine, do Star Tribune, Edwards estava muito irritado e preferiu não conversar com os jornalistas. Foi a segunda vez que acontece isso em janeiro. No entanto, por motivos diferentes.

No dia 8 de dezembro, ele se recusou a dar entrevistas depois que a NBA o multou por usar palavrões em uma coletiva. Anthony Edwards já teve de pagar US$100 mil em multas na atual campanha pelo mesmo problema. Então, como a derrota para o Pistons não estava em seus planos, o jogador evitou mais problemas.

No entanto, vale ressaltar que o Timberwolves perdeu para o melhor Pistons dos últimos tempos, mesmo com o grande jogo de Anthony Edwards. Cade Cunningham vem fazendo ótima temporada e está cotado para disputar o All-Star Game pela primeira vez na carreira.

Mas ainda tem outro detalhe: Jaden Ivey, segundo maior cestinha do Pistons na temporada, está fora por um longo período. Ele sofreu grave lesão na fíbula e precisou passar por cirurgia.

Enquanto Cunningham somou 40 pontos, nove assistências e seis rebotes, Malik Beasley saiu do banco para anotar 23 pontos. Por outro lado, só Julius Randle e Edwards superaram a marca de dígitos duplos na pontuação. Randle terminou com 17 pontos, sete rebotes e seis assistências.

Foi a terceira derrota consecutiva do Timberwolves, que caiu para o décimo lugar no Oeste. Vale lembrar que na NBA, os seis primeiros de cada conferência vão aos playoffs, enquanto do sétimo ao décimo disputam o play-in.

O Timberwolves soma 17 vitórias em 34 jogos e volta às quadras na segunda-feira, diante do Portland Trail Blazers (que venceu o Milwaukee Bucks no sábado).

