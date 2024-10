Anthony Davis e Knecht brilham e Lakers vira sobre Suns

Anthony Davis e o calouro Dalton Knecht lideraram a virada do Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns, nessa quinta-feira (17). O time da Califórnia levou a melhor por 128 a 122. Escolha número 17 do último Draft, o novato foi o destaque dos minutos finais e prorrogação. Além disso, a rodada contou com outras seis partidas no penúltimo dia de amistosos de preparação para a temporada regular.

Los Angeles voltou a vencer após duas derrotas seguidas, e agora acumula duas vitórias em cinco jogos na pré-temporada. No entanto, os trabalhos ainda não acabaram para a franquia. Isso porque o time ainda enfrenta o Golden State Warriors em seu amistoso nesta sexta-feira (18). Depois disso, a franquia já volta as quadras na terça-feira (22) para a abertura de 2024/25 contra o Minnesota Timberwolves.

Por outro lado, Phoenix não joga mais amistosos. Essa foi apenas a segunda derrota em cinco partidas disputadas. Aliás, em outro duelo amistoso há alguns dias, o Suns de Kevin Durant e Devin Booker venceu o Lakers de LeBron James e Anthony Davis. Dessa vez, no entanto, o resultado foi diferente. Assim, a equipe se prepara agora para o duelo com o Los Angeles Clippers na próxima quarta-feira (23), abrindo sua campanha.

Então, confira como foi a vitória do Lakers de Anthony Davis e Dalton Knecht sobre o Suns.

O jogo

Foi um duelo de alternâncias, típico da pré-temporada. No primeiro quarto, um show de Anthony Davis, que converteu até mesmo quatro bolas de três nos primeiros 12 minutos. Phoenix, porém, não deixou o placar desgarrar, se mantendo sempre perto.

Mas a equipe embalou mesmo nos últimos minutos do segundo quarto. Devin Booker marcou 22 pontos, sendo metade só nesse período. Novamente, além do talento individual, o Suns pareceu muito mais fluído sob o comando de Mike Budenholzer do que jamais conseguiu ser com Frank Vogel.

No segundo tempo, Davis continuou muito bem, mas foi Kevin Durant quem deu show. Enterradas, toco em Bronny James, belas assistências. O ataque do Suns continuou executando, principalmente, por ele estar jogando em alto nível. Aliás, vale o destaque para os bons jogos de Tyus Jones e Jusuf Nurkic.

O placar parecia controlado e foi mesmo até os minutos finais. Porém, quando os reservas entraram, o show de Dalton Knecht começou. O ala marcou 12 pontos no último quarto, incluindo a bola que forçou a prorrogação. A bola foi na cara de Bol Bol que o marcava naquele momento.

Mas o brilho do novato seguiu até os cinco minutos finais. Afinal, ele chegou a fazer 20 dos últimos 22 pontos do time no jogo. Knecht que já vinha se destacando, ganha ainda mais argumentos para ser uma das melhores escolhas do Draft de 2024. O ataque do Suns teve dificuldades de acompanhar e não conseguiu respostas. Então, com drama, vitória de Los Angeles.

(2-3) Los Angeles Lakers 128 x 122 Phoenix Suns (3-2)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 35 10 4 1 1 Dalton Knecht 35 7 1 2 2 Austin Reaves 18 8 2 0 0 D’Angelo Russell 9 1 10 0 0 Max Christie 7 4 1 0 0

Três pontos: 16-46; Knecht: 8-13

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 22 3 2 0 0 Kevin Durant 19 8 8 0 1 Jusuf Nurkic 15 7 0 1 2 Bradley Beal 13 4 4 0 1 Tyus Jones 11 0 5 3 0

Três pontos: 12-36; Booker: 3-7

Outros jogos

Por fim, a rodada ainda teve mais seis jogos, além do triunfo do Lakers de Anthony Davis sobre o Suns. Portanto, confira as estatísticas das vitórias de Pacers, Mavericks, Rockets, Thunder, Nuggets e Clippers.

(2-3) Charlotte Hornets 116 x 121 Indiana Pacers (2-2)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 20 0 1 1 0 Nick Smith Jr. 14 3 3 3 1 Tidjane Salaun 7 14 2 0 1 Moussa Diabate 11 5 2 1 3 Nick Richards 10 5 0 0 1

Três pontos: 17-42; Miller: 5-7

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 18 4 2 1 1 Enrique Freeman 15 5 1 1 2 Tyrese Haliburton 14 5 5 1 0 Ben Sheppard 14 1 1 3 0 James Wiseman 8 6 0 0 0

Três pontos: 12-38; Haliburton: 3-6

(1-3) Milwaukee Bucks 84 x 109 Dallas Mavericks (1-3)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Gary Trent Jr. 12 2 1 0 0 Anzejs Pasecniks 11 8 3 2 0 Ryan Rollins 10 2 3 0 0 Tyler Smith 7 10 0 0 0 Liam Robbins 9 3 3 0 1

Três pontos: 11-35; Connaughton: 2-4

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 14 2 2 1 2 Klay Thompson 11 6 2 0 0 Daniel Gafford 11 4 3 0 2 Jaden Hardy 11 2 1 0 0 Dereck Lively II 10 9 0 0 3

Três pontos: 8-28; Thompson: 3-7

(2-3) San Antonio Spurs 107 x 129 Houston Rockets (3-1)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 16 4 3 2 0 Sidy Cissoko 15 4 0 0 0 Malaki Branham 15 0 3 0 0 Harrison Barnes 12 4 0 0 0 Zach Collins 10 4 6 0 0

Três pontos: 9-34; Mamukelashvilli: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 30 2 2 1 1 Alperen Sengun 21 10 2 0 0 Amen Thompson 18 6 2 1 1 Fred VanVleet 15 1 5 1 0 Dillon Brooks 12 7 4 0 0

Três pontos: 15-43; Green: 7-13

(1-3) Atlanta Hawks 99 x 104 Oklahoma City Thunder (3-1)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Kobe Bufkin 31 3 4 1 1 Dyson Daniels 13 8 4 3 0 David Roddy 9 12 4 0 1 Mouhamed Gueye 8 10 1 0 1 Onyeka Okongwu 9 4 1 0 1

Três pontos: 16-54; Bufkin: 7-14

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaiah Joe 16 4 1 0 0 Ousmane Dieng 15 8 2 0 1 Chet Holmgren 15 4 2 0 2 Jalen Williams 11 1 3 0 0 Ajay Mitchell 10 2 2 1 0

Três pontos: 14-37; Joe: 4-8

(1-4) Denver Nuggets 132 x 126 Minnesota Timberwolves (2-3)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Strawther 33 3 2 0 1 Jamal Murray 25 0 5 2 2 Michael Porter Jr. 16 8 0 0 0 Russell Westbrook 13 2 5 0 1 Dario Saric 13 5 1 1 0

Três pontos: 15-26; Murray: 5-6

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Garza 29 9 1 0 0 Daishen Nix 17 4 5 2 0 Rob Dillingham 15 2 7 0 0 Jesse Edwards 14 4 0 2 0 Leonard Miller 13 8 1 1 1

Três pontos: 13-35; Dillingham: 3-6

(0-5) Sacramento Kings 91 x 113 Los Angeles Clippers (4-1)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 24 9 5 2 0 Doug McDermott 14 5 0 0 0 Keegan Murray 11 7 3 0 1 Keon Ellis 10 0 0 2 0 DeMar DeRozan 9 1 1 1 0

Três pontos: 12-46; McDermott: 4-11

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Miller 21 3 2 1 0 Amir Coffey 18 2 1 1 0 Terance Mann 12 2 0 1 0 Kobe Brown 10 8 6 0 0 Bones Hyland 10 6 3 3 0

Três pontos: 11-30; Coffey: 3-6

