Anthony Davis domina e Lakers bate Warriors

Em uma noite dominante de Anthony Davis e da defesa, o Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors nesse sábado (25). Em jogo que encerrou a semana da rivalidade da NBA, deu a equipe visitante em mais uma batalha da história entre LeBron James e Stephen Curry. Além da vitória do Lakers sobre o Warriors, com o domínio de Anthony Davis, a rodada ainda teve mais 13 partidas.

É um bom momento para L.A na temporada, talvez o melhor de todos. Essa foi a terceira vitória seguida, uma outra boa impressão após superar o Boston Celtics no clássico de quinta-feira. No geral, são cinco triunfos nos últimos seis jogos. Chegando a 25 triunfos em 43 jogos, a equipe está na quinta posição do Oeste, enquanto diminuiu a distância para o Denver Nuggets na tabela. Los Angeles volta às quadras na próxima segunda-feira (27) contra o Charlotte Hornets.

Golden State, por outro lado, volta a ficar abaixo dos 50% de aproveitamento em 2024/25. Após vencer o Chicago Bulls na última quinta-feira, a equipe esperava embalar uma sequência positiva, mas não teve sucesso. Afinal, são três derrotas nos últimos quatro jogos, totalizando 23 em 45 partidas da temporada. Hoje, a franquia está na 11ª posição, ou seja, fora da zona de play-in. O time volta a jogar na terça-feira (28) contra o Utah Jazz.

Então, vamos conferir como foi a vitória do Lakers de Anthony Davis e LeBron James sobre o Warriors de Stephen Curry.

Davis, James e defesa

Uma vitória com a cara dos melhores dias dessa era do Lakers com Anthony Davis e LeBron James sobre o Warriors. Brilho das estrelas, bolas de três importantes dos coadjuvantes e uma defesa muito forte.

Mas não que tenha sido fácil. Foi um primeiro tempo, acima de tudo, de alternâncias e trocas de liderança com o rival de San Francisco. A maior liderança de ambos no placar foi de apenas seis pontos. Davis esteve agressivo desde o primeiro minuto, anotando 18 pontos ao longo do primeiro tempo. Ele também atraiu muita atenção e ajudas defensivas no garrafão rival, que não teve Draymond Green mais uma vez. Isso levou a arremessos mais livres do perímetro.

Os coadjuvantes apareceram rápido, com bolas triplas de Dorian Finney-Smith, Max Christie, Gabe Vincent e Dalton Knecht na primeira parte do duelo. Ainda assim, o jogo era bem equilibrado com um ótimo ritmo de Stephen Curry do outro lado, e também muitos jogadores secundários aparecendo.

Mas as coisas mudaram no terceiro quarto. O time passou a cometer menos erros de ataque, e apesar do baixo volume, teve uma alta eficiência do perímetro. Destaque para mais dois acertos para Knecht e Christie. Os jovens alas foram vitais, sobretudo após o intervalo. A equipe não conseguiu abrir uma vantagem enorme, mas passou a controlar o jogo.

Por fim, Davis e LeBron apareceram para acabar com o jogo no último quarto. Afinal, ambos marcaram dez pontos no período. Com Curry contido do outro lado, o time visitante controlou as ações, chegando a abrir 15 pontos de frente e vencendo por dez no fim. Aliás, uma última excelente notícia? Jarred Vanderbilt, enfim, estreou em 2024/25.

Golden State compete, mas não reage

O time da casa teve seus momentos no jogo no Chase Center. Mas depois de um ótimo começo, o Warriors não conseguiu mais ter o controle das ações contra o Lakers de Anthony Davis.

Uma corrida de 16 a 5 no começo do jogo que incluiu duas bolas triplas de Stephen Curry, mostrava que o time entrou ligado na partida. Mas logo em seguida, Los Angeles devolveu a sequência com um 13 a 4 que o fez virar o placar. A partir daí, trocas e mais trocas de liderança que duraram até o intervalo do jogo, com pequenas sequências para cada lado.

A equipe até reagiu depois de começar mal o terceiro quarto, ficando 12 pontos atrás. Mas em raras vezes esteve em posição de virar. O Lakers fez algo que cada vez mais times tem feitos nas últimas semanas: Dobrar Curry. As ajudas e rotações se tornaram perfeitas ao longo da segunda metade, e o camisa 30 não conseguiu marcar um único pontos nos 24 minutos decisivos. Isso prejudicou demais o ritmo ofensivo, enquanto não haviam respostas para Anthony Davis.

Ainda assim, o time entrou no último quarto diminuindo a vantagem para apenas seis pontos. Mas raramente teve uma grande chance de encostar no placar. Afinal, apesar de criar alguns bons arremessos, os decisivos para cortar a desvantagem não caiam.

Curry não conseguiu se achar, então, outros nomes tentaram buscar a reação. Como por exemplo, Brandin Podziemski, Moses Moody, Buddy Hield e Andrew Wiggins. Todos os pontos do time vieram desses quatro jogadores no período final. Porém, não foi o suficiente para ter uma chance de vencer. Em suma, vitória do Lakers de Anthony Davis, com Curry tendo dificuldades.

(25-18) Los Angeles Lakers 118 x 108 Golden State Warriors (22-23)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 36 13 3 3 1 LeBron James 25 5 12 1 0 Austin Reaves 16 5 7 1 0 Dalton Knecht 13 1 1 0 0 Max Christie 11 8 1 0 0

Três pontos: 10-29; Christie: 3-4

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Wiggins 20 6 3 1 0 Brandin Podziemski 17 3 5 2 0 Stephen Curry 13 1 9 2 0 Gary Payton II 12 6 2 1 0 Dennis Schroder 10 1 3 1 0

Três pontos: 16-46; Podziesmki: 3-6

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Anthony Davis e LeBron James sobre o Warriors de Stephen Curry e Andrew Wiggins, a rodada ainda assim, contou com mais 13 partidas.

Foi um dia bem cheio de jogos na liga, sobretudo por conta da NFL. Afinal, amanhã a liga de futebol americano tem as finais de conferência. A NBA tem o costume de evitar essas datas para não colidir com o outro torneio que está em suas fases decisivas. Então, amanhã a rodada só terá uma partida, compensando nesse sábado com os outros 13 duelos, além de Lakers e Warriors que contou com desempenho dominante de Anthony Davis.

Portanto, confira resultados e estatísticas dos outros duelos do dia.

(25-20) Indiana Pacers 136 x 98 San Antonio Spurs (20-23)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 28 3 4 2 2 Pascal Siakam 23 11 3 2 3 Andrew Nembhard 15 8 9 3 0 Myles Turner 14 2 2 1 3 Bennedict Mathurin 13 3 1 0 0

Três pontos: 16-36; Haliburton: 6-9

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 25 7 1 0 0 Victor Wembanyama 20 12 2 2 1 Stephon Castle 17 6 6 1 0 Chris Paul 11 0 8 1 1 Devin Vassell 6 4 2 1 2

Três pontos: 11-32; Barnes: 3-7

(28-17) Denver Nuggets 104 x 133 Minnesota Timberwolves (24-21)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 25 2 5 0 0 Nikola Jokic 20 3 11 0 0 Russell Westbrook 13 6 4 2 0 Aaron Gordon 13 3 2 2 0 Michael Porter Jr. 11 0 2 0 0

Três pontos: 11-32; Murray: 3-5

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 34 1 9 0 0 Julius Randle 21 7 7 2 1 Rudy Gobert 14 14 5 4 0 Jaden McDaniels 13 8 4 1 1 Naz Reid 13 2 4 2 2

Três pontos: 14-30; Conley: 3-3

(32-14) Boston Celtics 122 x 107 Dallas Mavericks (24-22)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 24 6 3 1 0 Derrick White 23 4 4 0 0 Jaylen Brown 22 8 6 0 0 Kristaps Porzingis 18 4 5 0 2 Jrue Holiday 17 3 4 1 1

Três pontos: 20-52; Holiday: 5-10

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 22 4 5 0 1 Quentin Grimes 20 7 2 1 0 Daniel Gafford 19 15 2 0 3 PJ Washington 17 8 3 0 1 Spencer Dinwiddie 12 3 2 1 0

Três pontos: 8-22; Thompson: 2-3

(22-22) Miami Heat 106 x 97 Brooklyn Nets (14-32)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 25 1 8 2 0 Bam Adebayo 17 16 4 0 1 Nikola Jovic 17 6 4 2 2 Terry Rozier 16 8 2 0 0 Duncan Robinson 15 7 0 1 0

Três pontos: 13-28; Jovic: 3-4

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK D’Angelo Russell 22 1 6 2 2 Keon Johnson 22 1 4 3 0 Nic Claxton 13 5 2 1 1 Noah Clowney 13 4 0 2 1 Jalen Wilson 12 9 8 2 0

Três pontos: 14-40; Russell: 4-8

(12-33) New Orleans Pelicans 92 x 123 Charlotte Hornets (12-30)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 28 11 2 1 1 Trey Murphy III 16 4 5 2 1 Jordan Hawkins 14 4 1 3 0 Yves Missi 12 8 0 0 1 CJ McCollum 9 2 3 0 0

Três pontos: 8-31; Alvarado: 2-5

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 25 5 7 3 0 Miles Bridges 22 6 3 0 1 Seth Curry 16 4 2 0 0 Moussa Diabate 9 13 3 1 1 Josh Green 13 2 1 1 0

Três pontos: 21-50; Curry: 4-6

(23-22) Detroit Pistons 113 x 121 Orlando Magic (24-23)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 35 5 11 2 0 Malik Beasley 18 5 2 1 0 Ausar Thompson 16 5 1 4 1 Ron Holland II 13 4 1 1 0 Tim Hardaaway Jr. 13 2 2 1 0

Três pontos: 10-25; Beasley: 4-8

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 32 9 7 0 0 Franz Wagner 32 4 7 0 0 Jonathan Isaac 14 5 0 1 3 Wendell Carter Jr. 11 11 3 1 0 Jalen Suggs 8 2 3 1 0

Três pontos: 15-33; Wagner: 4-8

(13-32) Toronto Raptors 117 x 94 Atlanta Hawks (22-23)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 24 11 7 2 2 RJ Barrett 23 8 4 1 0 Chris Boucher 23 5 0 0 1 Jakob Poeltl 9 9 3 3 1 Bruce Brown 8 5 2 1 0

Três pontos: 11-30; Barrett: 3-4

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Vit Krejci 20 2 7 3 2 Onyeka Okongwu 19 8 5 3 1 Trae Young 16 4 4 0 0 Dyson Daniels 13 6 6 5 0 Clint Capela 5 4 0 0 0

Três pontos: 11-37; Krejci: 6-11

(30-14) Houston Rockets 135 x 131 Cleveland Cavaliers (36-9)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 26 8 3 0 0 Jalen Green 26 3 4 0 0 Amen Thompson 23 14 10 1 2 Fred VanVleet 20 3 6 0 0 Steven Adams 14 4 2 1 1

Três pontos: 13-28; VanVleet: 6-9

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 39 3 9 0 0 Donovan Mitchell 33 4 7 2 1 Georges Niang 21 4 1 1 0 Max Strus 14 9 3 0 0 Jarrett Allen 8 5 2 0 1

Três pontos: 17-39; Niang: 6-7

(23-22) Sacramento Kings 120 x 143 New York Knicks (30-16)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 31 3 9 1 0 Domantas Sabonis 25 13 12 0 0 DeMar DeRozan 18 3 2 0 0 De’Aaron Fox 14 1 4 0 2 Keegan Murray 12 8 4 3 2

Três pontos: 14-36; Monk: 4-8

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 33 3 4 2 1 Mikal Bridges 27 5 7 0 0 Jalen Brunson 25 1 11 1 0 Josh Hart 20 18 11 1 2 Karl-Anthony Towns 18 15 2 1 0

Três pontos: 17-36; Bridges: 5-7

(17-27) Philadelphia 76ers 109 x 97 Chicago Bulls (19-27)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 31 5 9 2 1 Kelly Oubre Jr. 22 12 3 1 0 Eric Gordon 13 2 2 2 1 Reggie Jackson 12 1 0 1 0 Paul George 9 1 1 0 0

Três pontos: 13-45; Maxey: 5-13

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 25 8 4 1 0 Nikola Vucevic 22 12 4 1 3 Josh Giddey 10 10 7 0 0 Jalen Smith 9 7 0 0 0 Lonzo Ball 9 4 2 2 0

Três pontos: 12-38; Smith: 3-3

(10-33) Utah Jazz 103 x 125 Memphis Grizzlies (30-15)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 20 3 4 0 0 Svi Mykhailiuk 16 3 1 0 0 Walker Kessler 11 10 1 2 2 Lauri Markkanen 11 6 2 0 1 Elijah Harkless 11 4 2 3 1

Três pontos: 12-47; Mykhailiuk: 4-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 28 3 2 1 2 Zach Edey 19 7 0 2 4 Desmond Bane 17 9 6 1 0 Jaylen Wells 16 4 0 0 0 GG Jackson 15 6 3 1 0

Três pontos: 14-38; Bane: 2-3

(6-38) Washington Wizards 109 x 119 Phoenix Suns (23-21)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 30 11 4 0 0 Jordan Poole 19 4 10 6 1 Jonas Valanciunas 16 4 2 0 0 Bilal Coulibaly 12 4 4 0 1 Alex Sarr 11 6 3 1 2

Três pontos: 18-41; Kuzma: 5-9

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 29 5 4 1 0 Nick Richards 20 19 1 0 1 Bradley Beal 20 3 4 1 1 Devin Booker 18 6 7 1 1 Tyus Jones 16 3 5 0 0

Três pontos: 13-40; Durant: 5-8

