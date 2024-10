Andre Drummond quer aposentar no Pistons: “Detroit é minha casa”

A história de Andre Drummond com o Detroit Pistons na NBA foi duradoura na década passada, quando chegou a ser o jogador do time. Então, a identificação do jogador permanece a mesma com a franquia de Michigan. Convidado do podcast Run Your Race, o pivô revelou o desejo de querer encerrar sua carreira no Pistons.

Drummond vai começar sua segunda passagem pelo Philadelphia 76ers em 2024/25, ele será o reserva de Joel Embiid. No entanto, isso não o impede de imaginar futuros cenários quando decidir se aposentar. ele falou sobre seu relacionamento não só com a franquia, mas também com a cidade.

“Meu tempo em Detroit foi histórico cara. Eu cresci muito lá, em todos os aspectos da vida. Não só como jogador, mas também como pessoa, vários dos meus melhores amigos estão lá até hoje. Acho que desenvolvi uma relação super legal com os torcedores do Pistons e com a comunidade de Detroit como um todo. Então, é claro que sempre será um desejo, me aposentar por lá”, afirmou.

Drummond chegou a franquia em 2013, como nona escolha do Draft. Após um ano como reserva, ele rapidamente se tornou uma peça central da franquia, com sua proteção de aro e incrível capacidade para coletar rebotes. Em seus melhores momentos, o jogador chegou ao terceiro time All-NBA em 2015/16, além de duas aparições no All-Star Game, em 2016 e 2018.

Entretanto, as mudanças do jogo e a falta de maiores recursos ofensivos foram diminuindo o papel de Drummond na NBA aos poucos. Desde que deixou Detroit, ele atuou por Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Chicago Bulls. Mas nunca mais teve o mesmo protagonismo dos tempo de Detroit.

E é por isso que a identificação ficou. Na entrevista, Andre Drummond voltou a falar sobre sua identificação com o Pistons e citou que ainda tem uma casa em Detroit.

“Essa cidade é o meu lar. Eu comecei aqui, então, quero terminar aqui também. Esse é o meu desejo. Ainda tenho uma casa aqui por conta da minha conexão com a cidade. Cheguei aqui com 18 anos e sai com 28. Foi um lugar onde me tornei homem, como disse lá atrás. A cidade me abraçou e me abraça até hoje, e posso dizer que acima de tudo, isso é muito recíproco. Por fim, me aposentar lá sempre foi o meu objetivo”, reafirmou o pivô.

Antes disso, no entanto, o jogador de 31 anos é uma peça importante do banco de reservas do 76ers que tenta ser candidato ao título no Leste. O pivô disputou 49 jogos pela franquia em sua primeira passagem, antes de ser envolvido na troca por James Harden em 2021/22. Ele foi recontratado na agência livre em um acordo de US$10 milhões por duas temporadas.

Na última campanha, Drummond foi o reserva de Nikola Vucevic no Chicago Bulls. Elogiado por muitos, ele chegou a ser titular em algumas oportunidades e foi eficiente em seus minutos. Suas médias foram de 8.4 pontos e nove rebotes com 55.6% de aproveitamentos nos chutes em 17.1 minutos. A franquia espera que ele consiga repetir o mesmo impacto em 2024/25.

