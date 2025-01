Analista sugere que Suns tente troca por Zach LaVine

Não é segredo para ninguém que Jimmy Butler é a “bola da vez” para reforçar o Phoenix Suns. A franquia está em negociações para adquirir o craque, mas tem dificuldades para fazer uma oferta que atraia o Miami Heat. Então, quem poderia ser uma outra opção no mercado para o time? O analista Tim Legler, da ESPN, crê que o Suns deve considerar seriamente uma troca pelo ala-armador Zach LaVine.

“Eu sei que, a princípio, mudar Bradley Beal por Zach pode ser parecer ‘trocar seis por meia dúzia’ para muita gente. Mas você teria um jogador mais alto, mais longo para a posição. E, acima de tudo, alguém que está jogando muito bem. Seria um ingrediente totalmente novo para o sistema ofensivo de Phoenix. Por isso, eu creio que poderia ajudar bastante”, afirmou o ex-jogador e comentarista.

É fato que Butler e LaVine vivem momentos bem diferentes nesse momento. O astro do Heat foi suspenso duas vezes pelo time por causa da postura dentro da equipe e pedido público de troca. O titular do Chicago Bulls, enquanto isso, está em uma das melhores fases da carreira. Ele registra as maiores marcas da carreira em aproveitamento de arremessos de quadra (51,2%) e de três pontos (44,4%) nessa temporada.

“Bradley está tentando aceitar e se encaixar em uma nova função em Phoenix. E, aliás, tem feito um bom trabalho. Parece bem mentalmente e, além disso, os seus índices de conversão de arremesso estão ótimos desde que virou reserva. No entanto, Zach é um cara que passa por um dos melhores momentos da carreira. Ele parece uma melhoria para mim, então”, avaliou o analista.

E Jimmy?

O fato é que a pauta no Suns não é LaVine, mas Butler. A equipe acabou de fechar uma troca para ampliar as suas escolhas de primeira rodada de draft com o astro em mente. Todos os jornalistas dizem que o ala-armador do Heat é o foco dos esforços de Phoenix. Legler entende isso, mas, além de ver a negociação complicada, não se empolga com a situação atual do craque de 35 anos.

“A negociação por Jimmy ainda não está descartada, mas também estou ouvindo é bem difícil. E, para ser sincero, não sou um fã dele nesse instante da carreira. A forma como tudo se direcionou em Miami não me agrada. Mas é claro que ainda tem bastante lenha para queimar e, assim, poderia ajudar vários times. Mais do que isso, é alguém que vai estar motivado para calar os críticos”, opinou o veterano.

Mas não se engane: Legler acha que o Suns deveria adquirir Butler, se tiver a chance. Só não vê como um movimento tão realista e simples assim. “Eu faria essa troca por Jimmy, pois é um período curto de tempo e o seu histórico nos playoffs é muito bom. O que todos dizem, no entanto, é que estava quente por algum tempo e já esfriou um pouco”, explicou.

Sem saída

A dificuldade para se projetar uma troca de Zach LaVine para o Suns, a princípio, seria o interesse das partes. E não é só de uma das partes. O Suns, antes de tudo, parece bem mais focado em Butler como um reforço em potencial. E, ao mesmo tempo, LaVine não está tão empolgado assim com uma mudança de ares. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o pontuador gostaria de seguir em Illinois.

“O nome de Zach está em rumores de troca desde a temporada passada. Em dezembro, por exemplo, houve comentários fortes sobre o interesse de Denver em adquiri-lo. Mas fontes me confirmaram que ele preferiria seguir em Chicago depois da trade deadline”, resumiu o experiente jornalista.

