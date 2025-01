Jogador do Suns recebe ataque de comentarista da NBA: “Sorte”

A transmissão americana do jogo entre Phoenix Suns e Detroit Pistons ficou marcada por um ataque de um comentarista da NBA a um jogador do time do Arizona. Durante o terceiro quarto, o locutor da equipe de Michigan, Greg Kelser, disparou contra Grayson Allen. De acordo com o profissional, o ala-armador é violento e tem “sorte” de estar na liga.

O ataque ao jogador do Suns pelo comentarista da NBA aconteceu no terceiro quarto. Allen puxava um contra-ataque, quando Marcus Sasser, do Pistons, caiu no chão. Na sequência, o replay mostrou que o ala-armador de Phoenix acertou o cotovelo no rosto do adversário.

A partir disso, o jornalista disparou contra Allen. “Claro, é ele bem ali”, disse Kelser. O narrador George Blaha, por sua vez, acrescentou: “Isso poderia ter sido um cotovelo intencional”.

O narrador afirmou ainda que Allen deveria receber uma flagrante 2. No entanto, após a análise do replay, os árbitros optaram apenas por uma tipo 1. O comentarista, então, continuou atacando o jogador do Suns após a decisão.

“Ele tem sorte de estar jogando nesta era com esse tipo de atitude. Isso acontece com muita frequência para parecer não intencional. Falam tanto de Draymond Green e seu histórico. Entretanto, Allen também já construiu um currículo assim”, continuou.

Por fim, Kelser relembrou um jogo antigo da NBA para reforçar o histórico de Allen. Na época, em um duelo entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls, o jogador recebeu uma flagrante 2 após Alex Caruso quebrar o pulso.

“Ele está envolvido em situações como essa com muita frequência. Então, até mesmo voltando aos dias dele na Universidade de Duke. Aqui na NBA, lembra? Ele esteve quando Caruso quebrou o pulso”, completou Kelser.

Criticado, Allen terminou a partida com sete pontos, três rebotes e três assistências. Dois dos seus pontos, inclusive, vieram de lances livres no último minuto da partida. Como resultado, ele foi importante para que o Suns terminasse vencendo por 125 a 121.

Por fim, na temporada, o ala-armador tem médias de 11.1 pontos, 3.1 rebotes e 1.8 assistência.

