Analista diz que só Giannis Antetokounmpo é melhor que Evan Mobley

Evan Mobley faz grande temporada pelo Cleveland Cavaliers, se tornando um dos melhores alas-pivô da liga, e Kendrick Perkins, da ESPN, afirmou que apenas Giannis Antetokounmpo é melhor que ele na posição. O jogador do Cavs é conhecido por sua boa defesa, mas esse ano melhorou seu ataque, chegando perto da marca dos 20 pontos por jogo.

“Dá pra argumentar que só Giannis é melhor que ele na liga. Quando falamos dos dois lados da quadra, defesa e ataque. Por isso ele é favorito ao prêmio de Defensor do Ano”, disse Perkins. “Ele marca todas as posições, consegue jogar no post e, quando tem alguém menor que ele, o marcando, ele vai pra cesta. Agora, também começou a arremessar. Se o Cavaliers vencer o título, será por conta dele”.

Assim, Mobley está em seu quarto ano na liga. Essa foi a primeira vez que foi All-Star, e tem médias de 18.5 pontos, 9.3 rebotes e 1.6 tocos por jogo, arremessando 36.5% para três pontos. O ala-pivô melhora suas estatísticas a cada ano e se colocou como um dos favoritos para o prêmio de Defensor do Ano. Sobretudo, após a lesão de Victor Wembanyama.

Dessa forma, em fevereiro, Mobley teve médias de 20.4 pontos, 10.1 rebotes, 3.8 assistências e 2.2 tocos por jogo. Isso tudo com apenas 29 minutos em quadra, em média. Além disso, o jogador liderou a Conferência Leste em plus/minus, com 153.

Como resultado, se tornou não só um grande defensor para o Cavs, mas também uma grande parte de como a equipe roda o jogo no ataque. Isso, então, pode ser atribuído ao técnico Kenny Atkinson, que passou a envolver Mobley mais nas ações com bola após sua chegada.

No entanto, apesar da comparação feita por Perkins entre Giannis Antetokounmpo e Evan Mobley, o grego é um nome mais consolidado na NBA. Afinal, ele é dez vezes All-Star, duas vezes MVP, uma vez Defensor do Ano e ainda foi campeão. Na atual temporada, o astro do Milwaukee Bucks médias de 30.9 pontos e 12 rebotes e 5.8 assistências.

Portanto, Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers devem competir pelo título da Conferência Leste. No momento, o Bucks é o quarto colocado e o Cavs o primeiro. Mas, com o chaveamento dos playoffs, as equipes podem se enfrentar já nas semifinais de conferência. O confronto colocaria frente a frente Antetokounmpo e Mobley.

