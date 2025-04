Analista da ESPN revela votos para prêmios da temporada da NBA

Os prêmios da temporada regular da NBA são definidos pelos votos de analistas, repórteres e especialistas dos EUA. Muitas vezes, os votantes não revelam seus votos. O ex-jogador Kendrick Perkins, porém, decidiu mostrá-los em seu perfil no X (antigo Twitter) logo após a votação.

Perkins, que é analista da ESPN, revelou os votos para todos os prêmios. Para MVP, ele escolheu Shai Gilgeous-Alexander. O astro do Oklahoma City Thunder encerrou a temporada como líder da corrida pelo troféu após levar seu time ao melhor recorde da NBA. Em 2024/25, o armador teve médias de 32.7 pontos, 6.4 assistências e cinco rebotes.

Para Perkins, desse modo, o astro desbancou Nikola Jokic no principal prêmio da temporada da NBA. No ano, afinal, o sérvio foi o principal adversário de Gilgeous-Alexander pelo prêmio e deve receber parte dos votos. O pivô terminou 2024/25 com médias de triplo-duplo (29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.2 assistências), sendo apenas o terceiro jogador na história a alcançar a marca.

Em mais um dos prêmios que promete ser disputado na NBA, o Defensor do Ano, Perkins escolheu outro nome do Thunder. Para o analista, assim, o ala Lu Dort merece levar o troféu. O jogador, afinal, foi o principal destaque da melhor defesa do ano. No ano, Oklahoma City teve um rating defensivo de 106.6.

Neste caso, Perkins vai na contramão das cotações. Isso porque, após as lesões de Victor Wembanyama e Anthony Davis, o astro Draymond Green passou a ser cotado como favorito aos votos de Defensor do Ano na NBA.

Ainda entre os votos de Perkins nos prêmios da NBA, um dos que mais gerou discussão foi pelo Jogador Que Mais Evoluiu na temporada. Segundo o analista, afinal, o pivô Ivica Zubac é quem merece o troféu. Pelo Los Angeles Clippers, o veterano teve seu melhor ano na lista. Suas médias, por exemplo, foram de 11.7 para 16.8 pontos e 9.2 para 12.6 rebotes.

No entanto, embora Zubac seja um dos cotados, a maioria dos votos pelo prêmio deve ser de Cade Cunningham. Isso porque, o armador do Detroit Pistons se consolidou de vez como um astro da NBA ao liderar seu time aos playoffs do Leste. No ano, ele teve médias de 26.1 pontos, 9.1 assistências e 6.1 rebotes.

Por fim, confira os votos de Perkins nos prêmios da NBA:

MVP: Shai Gilgeuos-Alexander

Treinador do Ano: Ime Udoka

Defensor do Ano: Lu Dort

Jogador que Mais Evoluiu: Ivica Zubac

Sexto Homem do Ano: Payton Pritchard

Jogador Clutch do Ano: Anthony Edwards

Seleção da Temporada: Gilgeuos-Alexander; Cunningham; Jayson Tatum; Giannis Antetokounmpo; e Jokic.

