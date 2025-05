Analista critica Anthony Edwards e vê Timberwolves já eliminado dos playoffs

Anthony Edwards vai ter muito trabalho para reposicionar o Minnesota Timberwolves nos playoffs. O time perdeu os dois primeiros jogos da série contra o Oklahoma City Thunder e, assim, volta para casa sob pressão. Afinal, uma derrota como mandante pode marcar mais uma eliminação nas finais do Oeste. Você ainda crê em uma virada? O analista Jay Williams, da ESPN, não vê chance de reação.

“Para começar, eu acho que essa série terminou. E, mais do que isso, creio que todos os elogios e ‘coroação’ de Anthony foram prematuros. Sei que ele é três anos mais novo do que Shai Gilgeous-Alexander, mas a diferença é grande. Um deles é o MVP da liga e tem uma mente de basquete incrível. Enquanto isso, o outro está na trilha para tentar alcançar esse nível”, resumiu o comentarista.

Edwards teve uma atuação bem melhor no segundo jogo contra o Thunder em relação à abertura. Foi mais ativo e, acima de tudo, produtivo. Ele anotou 32 pontos na derrota, além de pegar nove rebotes e dar seis assistências. São ótimos números, mas precisou de 26 arremessos de quadra para alcançar essas marcas. Converteu só uma cesta em nove tentativas de longa distância.

“Eu não tenho dúvidas de que Anthony pode chegar ao patamar de Shai em um futuro breve. Mas não se enganem: há muito a ser melhorado em termos de maturidade e tomada de decisão em quadra. Hoje, esses dois simplesmente não estão na mesma prateleira”, cravou o ex-armador da NBA.

Passo atrás

O comentário de Jay Williams foi uma resposta a opiniões dos seus próprios colegas na ESPN. O polêmico Stephen A. Smith, por exemplo, chegou a dizer que o Timberwolves era o novo favorito dos playoffs pela presença de Anthony Edwards. Foi precipitado? Michael Wilbon não condenou tanto essas palavras quanto Williams, mas viu o começo das finais do Oeste como um passo atrás para o ala-armador.

“A gente já elogiou Anthony quando chegou às finais de conferência no ano passado. E, para muitos, esse seria o momento definitivo. Mas a verdade é que você precisa ter um alto nível de atuação em vários playoffs seguidos para atingir o topo. Ele ainda está em ascensão, assim como Minnesota como um todo. Esses dois últimos jogos, no entanto, foram um claro retrocesso”, avaliou o analista.

Edwards, como líder do elenco, precisa assumir o protagonismo em uma possível reação do Twolves. Mas Wilbon salienta que isso não quer dizer que deva ser um “show solo”. “Anthony não pode fazer tudo sozinho. Julius Randle, em particular, tem que ajudar. Não vai ser incrível em todos os jogos porque isso é impossível. Mas jogar tão mal, a ponto de não atuar no último quarto, como nesse jogo dois? Inaceitável”, cobrou.

Frustração

É preciso admitir que o roteiro dos dois primeiros jogos não é uma surpresa. O Thunder, antes de tudo, atuava em casa como equipe de melhor campanha da liga. É o favorito claro, impulsionado pela defesa mais eficiente da liga. O Timberwolves, no entanto, já derrubou favoritos com vantagem de mando de quadra em outras etapas. Para Brian Windhorst, a situação parece diferente agora.

“Essa é uma série frustrante para Minnesota, pois a defesa de Oklahoma City os frustra muito e o tempo inteiro. Dá para ver pela postura deles que estão frustrados. Anthony, em particular, está frustrado. Ele vê dois ou três corpos fechando o garrafão assim que tenta infiltrar. A qualidade dos arremessos de Minnesota até vem melhorando, mas a marcação de Oklahoma City está no comando”, concluiu o jornalista da ESPN.

