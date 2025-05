Playoffs: MVP, Shai Gilgeous-Alexander brilha e Thunder bate Timberwolves

O Oklahoma City Thunder abriu 2 a 0 na série contra o Minnesota Timberwolves nos playoffs, com o brilho do MVP Shai Gilgeous-Alexander. A equipe que venceu 68 vezes em 2024/25, agora está a duas vitórias de um retorno às finais da NBA após 13 anos. Outro triunfo que veio sobre um terceiro quarto mágico contra o time de Anthony Edwards, que está em situação complicada no duelo.

Na noite em que ergueu o troféu de MVP na frente da torcida em Oklahoma, Shai fez grande jogo. Afinal, marcou 38 pontos, igualando sua melhor marca em playoffs. Tudo isso enquanto acertou vários arremessos difíceis, ainda gerando mais 20 pontos com seus oito passes decisivos. Além disso, Jalen Williams marcou 26 pontos, enquanto Chet Holmgren teve 22. Uma atuação ótima e completa dos dois. Assim, o trio somou 86 pontos.

Minnesota teve Edwards com 32 pontos, muito agressivo e um pouco cansado no segundo tempo em que as coisas desandaram. Jaden McDaniels também foi ótimo com 22 pontos, mas Julius Randle teve noite ruim. Com muitos problemas para conter a transição rival, o Timberwolves sai de mãos vazias da casa do Thunder nos playoffs, após dois grandes jogos do MVP da NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

O próximo duelo é no sábado (24) agora em Minneapolis. Então, confira como foi o jogo 2 que levou Oklahoma a uma liderança ainda maior na série.

Primeiro tempo

Equilíbrio na primeira parte do jogo 2, mas com algum controle do Thunder no Paycom Center. A equipe da casa esteve sobretudo, mais agressiva. Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams acertaram arremessos difíceis desde o primeiro minuto. Mas a vantagem nunca foi maior do que oito pontos. Apesar disso, a vantagem raramente não esteve com eles.

Por outro lado, Minnesota teve uma boa notícia rápida: A recuperação dos reservas que foram tão mal no jogo 1. Donte DiVincenzo, Nickeil Alexander-Walker e Naz Reid tiveram boas posses ofensivas. E aqui estamos falando não só de acertar arremessos mas também contribuir com o fluxo ofensivo do time. Some Jaden McDaniels a essa conta e o quarteto acertou sete bolas triplas só no primeiro tempo.

Além disso, Anthony Edwards esteve muito mais agressivo. Afinal, após tentar apenas 13 arremessos no primeiro jogo, ele tentou 18 só nos primeiros 24 minutos de partida. O jovem craque não foi tão eficiente. Ele anotou 16 pontos nessas 18 tentativas. Mas era importante que ele assumisse o jogo. Afinal, ele é o único que conseguiu criar alguns desequilíbrios para seu time antes do intervalo. Julius Randle não foi bem, com dois pontos em cinco arremessos.

Do lado do líder do Oeste, as bolas de três não caiam. Ainda assim, sempre que Minnesota ameaçou, Oklahoma respondeu. Alex Caruso converteu duas bolas de fora em momento crítico. Depois foi Chet Holmgren que acertou um belo arremesso. Por fim, o MVP da NBA em 2024/25 apareceu nos minutos finais, acertando uma linda bola de três e chegando aos 19 pontos.

Liderança de Oklahoma por 58 a 50 após 24 minutos.

Segundo tempo

O jogo continuou sem grandes sequências no começo do terceiro período. Minnesota não conseguia acertar de fora apesar de alguns bons visuais. Os donos da casa também não tinham muito ritmo. Mas depois disso, o Thunder, assim como no jogo 1, arrancou.

A pressão por todos os lados da bola foi muito forte. O time visitante pouco conseguia respirar. Com Anthony Edwards cansado após grande ritmo no primeiro tempo, muito do volume ofensivo ficou nas mãos de Julius Randle. Foi, acima de tudo, um desastre. O líder do Oeste forçou roubos de bola, erros de ataque, acelerou na transição e, enfim, disparou no placar. Uma sequência de 30 a 10 que levou a vantagem para 24 pontos.

Shai Gilgeous-Alexander comandou algumas ações de meia quadra e meia distância que comandaram a sequência do Thunder sobre o Timberwolves. Além disso, destaque para Chet Holmgren agressivo na cesta e Cason Wallace dos dois lados da quadra.

Depois isso, os visitantes até tiveram um bom começo de último quarto. A vantagem chegou a cair para dez pontos em alguns momentos. Edwards voltou a pontuar, Jaden McDaniels também deu algum impulso para Minnesota. Mas não foi o suficiente. O MVP da NBA, também marcou oito pontos no último quarto e levou o Thunder a abrir ainda mais vantagem na série contra o Timberwolves nos playoffs. Oklahoma tem 2 a 0.

(0) Minnesota Timberwolves 103 x 118 Oklahoma City Thunder (2)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 32 9 6 0 1 Jaden McDaniels 22 2 0 0 3 Nickeil Alexander-Walker 17 2 2 0 0 Naz Reid 10 8 0 1 2 Donte DiVincenzo 8 3 3 0 0

Três pontos: 11-39; McDaniels: 4-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 38 3 8 3 0 Jalen Williams 26 10 5 1 0 Chet Holmgren 22 4 2 0 0 Lu Dort 9 8 4 2 0 Alex Caruso 9 2 2 2 0

Três pontos: 9-33; Williams: 2-6

