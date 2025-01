Alvo de rumores de troca, Zach LaVine pode ficar no Bulls

O Chicago Bulls pode voltar atrás em relação à troca de Zach LaVine. Em alta na temporada, o ala-armador tem ganhado o interesse de diversas franquias da NBA. No entanto, de acordo com Marc Stein, a plataforma Subsctack, o astro estaria desejando permanecer em Illinois, em vez de se mudar para outro times.

Os rumores de troca de Zach LaVine no Bulls surgiram há um ano. Em busca da reconstrução, o Bulls procurou interessados em uma troca pelo ala-armador. Porém, as lesões sofridas na época, bem como o alto salário jogador travaram possíveis negociações.

Na atual temporada, no entanto, LaVine deu a volta por cima. Ele tem, por exemplo, médias de 24 pontos, 4.8 rebotes e 4.4 assistências. Como resultado, diversos times começaram a demonstrar interesse no astro. Um dos principais foi o Denver Nuggets, de acordo com KC Johnson, do site Chicago Sports Network.

“Bulls e Nuggets já negociam por Zach LaVine. Ainda de forma exploratória. Afinal, existe muito tempo para isso com a trade deadline em fevereiro, mas eles já se conversam”, revelou Johnson. “A grande questão é que Chicago parece não estar interessado em receber o contrato de Zeke Nnaji na troca. Essa é a grande discordância entre eles no momento”.

LaVine ainda entrou nos rumores da troca de Jimmy Butler. Isso porque um possível negócio pelo astro do Miami Heat deve envolver pelo menos três outras franquias. Assim, o Milwaukee Bucks, um dos possíveis times, estaria de olho no ala-armador do Bulls, segundo o site The Athletic.

“Os motivos do Bucks seriam duplos: cortar o suficiente do salário de sua folha para ficar abaixo do segundo teto salarial. Assim, a única forma de participar de uma troca enquanto agrega contratos. E, também, adicionar um jogador talentoso para jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard”, explicou o site.

O craque do Bulls, no entanto, afirmou que vem evitando os rumores. Apesar da possível saída, ele afirmou o esforço para se blindar de qualquer notícia e focar na temporada em Chicago.

“As pessoas estão aí para falar e ter opiniões sobre você. Se não estivesse nesse nível, nem falariam. Porém, tenho feito um trabalho melhor este ano em simplesmente ignorar muito do barulho”, explicou LaVine.

Em meio à vontade do jogador e dos rumores, cabe ao Bulls decidir o que será feito. Embora LaVine queira permanecer, Chicago já indicou seu interesse em reconstruir o elenco. Manter um jogador do seu calibre, no entanto, pode atrasar esse processo.

