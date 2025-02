Alvo de quatro times da NBA, PJ Tucker é dispensado pelo Raptors

De acordo com o jornalista Shams Charania, o Toronto Raptors dispensou nesta sexta-feira (28) o veterano PJ Tucker, com 13 anos de experiência na NBA. O jogador iniciou a temporada no Los Angeles Clippers, mas foi em troca para o Utah Jazz no dia 1° de fevereiro. Então, cinco dias depois, veio a negociação que envolveu cinco times e parou no Canadá.

Agora, Tucker seria alvo de, pelo menos, quatro times da NBA. New York Knicks, Miami Heat, Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves teriam interesse no ala, de 39 anos. Apesar de não atuar por nenhum minuto em 2024/25, o jogador é conhecido por sua defesa e o arremesso do perímetro.

Para o Lakers, por exemplo, ter PJ Tucker pode ser uma forma de aliviar o elenco. Isso porque o titular Rui Hachimura sofreu uma lesão no joelho durante a vitória sobre o Timberwolves na noite de quinta-feira. Por enquanto, não existe nenhuma informação sobre o atleta, que não retornou ao jogo contra Minnesota. Caso ele tenha de ficar muito tempo fora das quadras, existe a chance de o time de Los Angeles ir atrás de uma reposição.

Vale lembrar, no entanto, que o Lakers possui 15 jogadores sob contrato. Ou seja, para receber PJ Tucker, teria de dispensar alguém com acordo expirante. São os casos de Markieff Morris, Alex Len e Cam Reddish.

No caso do Knicks, PJ Tucker poderia chegar após a dispensa do Raptors para o time se preparar para os playoffs da NBA. Vale lembrar que a equipe possui os mesmos 15 jogadores sob contrato que o Lakers. No entanto, Mitchell Robinson pode estrear na temporada 2024/25 nesta sexta-feira. Enquanto isso, a preocupação da equipe de Nova York está em Karl-Anthony Towns, que não atuou no último jogo, e no calouro Ariel Hukporti, que deve perder algumas semanas por contusão.

Já o Grizzlies, o caso mais improvável dos quatro, teria de abrir mão de algum atleta que vem utilizando. Daí, o problema. O único que poderia sair é Marvin Bagley, com contrato expirante, mas que tem apenas 25 anos e pode ser útil nos playoffs.

Por fim, PJ Tucker poderia reforçar o Timberwolves. No entanto, as chances de o time dispensar o também veterano Joe Ingles são pequenas. O fato é que o time vem atuando sem dois titulares, Rudy Gobert e Julius Randle. Então, Tucker poderia ocupar espaço no elenco para suprir as ausências dos jogadores de garrafão.

Ala-armador em seu primeiro ano de NBA, PJ Tucker foi mudando de posição ao longo da carreira. Ele chegou a jogar até como pivô nos tempos de Houston Rockets, apesar de ter 1,96m.

Próximo de completar 40 anos, ele possui médias de 6.6 pontos, 5.4 rebotes e acertou 36.6% dos arremessos de três em 883 jogos na liga.

