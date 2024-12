Alperen Sengun vê Rockets com “sede de vencer” para decidir Copa NBA

Alperen Sengun e o Houston Rockets estão a caminho de Las Vegas para a decisão da Copa da NBA, nesse fim de semana. O time texano venceu o Golden State Warriors e, assim, classificou-se para as semifinais do torneio. O jogo foi apertado e terminou em polêmica, mas nada tirou a satisfação do pivô. Para o atleta turco, foi uma vitória da preparação e da vontade do jovem elenco.

“Eu nunca estive em uma equipe com tanta sede de vencer. Nós sabíamos que esse jogo seria difícil, pois Golden State também é um time muito agressivo. Mas estou orgulhoso dos meus companheiros e todos aqui. A gente trabalhou muito duro na preparação para essa partida, então estou bem feliz. Essa foi uma grande vitória, certamente, para nós”, celebrou o titular, depois do triunfo por 91 a 90.

Em um duelo com um placar tão baixo, como esperado, o Rockets se impôs no fim pelo desempenho defensivo. O time chegou aos três minutos decisivos seis pontos atrás no marcador e, então, não permitiu mais nenhuma cesta para o Warriors. Os sete pontos finais do jogo foram dos texanos que, com isso, viraram o placar. Sengun crê que o rendimento nos minutos finais comprova o amadurecimento da equipe.

“Uma vitória contra um time campeão da NBA, antes de tudo, mostra o crescimento do nosso elenco. E, agora, nós vamos atrás do troféu. Sabemos que Oklahoma City é uma grande equipe, mas vamos entrar em quadra e entregar o máximo. Vamos brigar, pois esse é um elenco brigador. Podem se preparar para uma grande batalha no sábado”, garantiu um dos líderes de Houston.

Bom sinal

Chegar às semifinais da Copa da NBA confirma o grande momento do Rockets como um todo, não só Alperen Sengun. O time surpreende na segunda posição do Oeste, depois de vencer 17 dos primeiros 25 jogos. É o quarto melhor recorde da NBA no momento, com um dos núcleos de elenco mais jovens da liga. Mas o técnico Ime Udoka crê que esse jogo é um capítulo particular na história dessa base.

“Dava para sentir que esse ambiente exalava competição. Foi uma atmosfera diferente, certamente. E, como já disse antes, nós competimos com um senso de novidade. É a primeira vez que vários jogadores do nosso elenco disputam uma partida decisiva na NBA. Afinal, muitos deles nunca atuaram nos playoffs. Então, vencer um jogo assim significa demais”, exaltou o treinador.

Udoka, no entanto, quer que esse jogo seja mais do que um sinal de amadurecimento do time. Ele quer que cada atleta sinta o prazer de vencer nos momentos importantes. “Esse foi um daqueles jogos que te injetam determinação para buscar mais. Responder em momentos de pressão deve ser uma marca para os nossos jogadores. Por isso, hoje, demos um passo na direção certa”, completou.

Experiência

Mas nem todos são tão jovens e inexperientes no elenco do Rockets. Fred VanVleet já foi campeão da NBA em um papel importante no Toronto Raptors, por exemplo. Esteve nos jogos mais decisivos que se pode imaginar nessa liga e venceu. Então, ele sabe o que é necessário para ganhar no mais alto nível. O veterano viu os seus jovens companheiros darem todos os sinais de um time vencedor contra o Warriors.

“Eu achei que, antes de tudo, merecemos essa vitória. Jogamos bem na maior parte da noite, com intensidade e sem se abalar com os arremessos errados, contra uma equipe campeã. Mais do que isso, esse era um jogo que valia alguma coisa. Era preciso ter um certo nível de intensidade, compostura e vontade para vencer hoje. Foi uma vitória que engrandece todos nós”, concluiu o armador.

